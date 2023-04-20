"Эвакуируют" детей и вывозят кондиционеры: ВС РФ готовятся к отступлению, — мэр Мелитополя

По словам Ивана Федорова, представители оккупационной администрации агитируют жителей Энергодара, Токмака, Молочанска и Мелитополя выезжать на временно подконтрольные ВС РФ территории.

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Российские военные в Запорожской области начали готовиться к отступлению, во время которого украинских детей планируют вывезти во временно оккупированный Крым. Об этом заявил мэр города Иван Федоров во время брифинга в четверг, 20 апреля.

По его словам, жителям раздают листовки о необходимости сдать анкеты детей, которых они намерены эвакуировать с 5 по 7 мая.

"Мы пока не можем говорить, что началась массовая эвакуация из Запорожской области, но то, что тенденция к началу эвакуации есть, это факт", — сказал Федоров.

Кроме того оккупанты ведут активную агитационную кампанию в Энергодаре, Токмаке и Молочанске. Украинцам предлагают "эвакуироваться" в пока оккупированный Мелитополь и в Крым. Особенно активно военные ВС РФ и представители оккупационной администрации настаивают на так называемой эвакуации малолетних и несовершеннолетних детей.

Федоров также рассказал о том, что и Энергодаре, и в Мелитополе российские военные начали демонтировать оборудование из отделений банка, а также снимать кондиционеры в тех квартирах, где они есть.

По словам мэра Мелитополя, пока неизвестно, зачем оккупанты это делают. Одна из версий — российские военные перед контрнаступлением ВСУ таким образом заблаговременно отступают на более безопасные позиции.

Напомним, российские оккупанты продолжают вывозить украинских детей из Бахмута в РФ. Правительство РФ, как отмечают в Центре нацсопротивления, активно спонсирует схему по принудительной депортации детей — на нее выделено 1,5 млрд рублей.

Кроме того 19 апреля стало известно, что в связи с контрнаступлением ВСУ, россияне похищают детей из Энергодара. Депутат Алексей Гончаренко обнародовал фото буклета с информацией об "эвакуации", который распространили оккупанты. По его словам, из города уже вывезли два автобуса детей.