Под предлогом "лечения": оккупанты продолжают вывозить украинских детей из Бахмута в РФ, — ЦНС

Правительство РФ, как отмечают в Центре нацсопротивления, активно спонсирует схему по принудительной депортации детей — на нее выделено 1,5 млрд рублей.

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В течении минувшей недели представители ЧВК "Вагнер" незаконно депортировали из временно оккупированных территорий несколько несовершеннолетних детей. Об этом 20 апреля, сообщается на официальном Telegram-канале офиса Генерального прокурора Украины.

Ведомство указывает, что незаконная депортация детей была выявлена в ходе мониторинга сотрудниками СМИ и пророссийских Telegram-каналов.

Известно, что 16 апреля, наемники "Вагнера" вывезли из Бахмута две семьи местных жителей вместе с двумя несовершеннолетними детьми. Также в пророссийских СМИ фигурировали записи, на которых было показано, что 17-18 апреля вооруженные наемники частной военной кампании вывезли в неизвестном направлении еще две семьи с маленькими детьми из Бахмута.

В офисе Генпрокурора передают, что незаконно были вывезены три мальчика и девочка. Сейчас следствие занимается установлением всех обстоятельств уголовных правонарушений, розыском украинских детей и возвращением их домой.

Детей вывозят под предлогом лечения

По информации Центра национального сопротивления от 20 апреля 2023 года, российские оккупанты вывозят украинских детей под предлогом "лечения".

Украинское подполье передает, что на всех оккупированных территориях Украины введены "углубленные профилактические медицинские осмотры" детей, которые применяются в качестве одной из мер по вывозу украинских детей на территорию РФ.

Национальное сопротивление передает, что не прошедшие медосмотр дети отправляются "на лечения", и что подобная схема вывоза несовершеннолетних украинцев спонсируется правительством РФ на сумму 1,5 млрд рублей. При этом в сопротивлении сообщают, что львиная часть медосмотров не проводится, хотя выделенный бюджет рассматривается на нескольких уровнях.

Партизаны передают, что данный процесс возглавляет министерство здравоохранения РФ под кураторством уполномоченной президента России по правам детей Марии Львовой-Беловой.

В конце марта представители Центра национального сопротивления выяснили, что оккупанты создали 45 детских и 12 военных лагерей для "перевоспитания" вывезенных на территорию РФ украинских детей.

В середине марта сотрудники СБУ сообщили о подозрении чиновнику оккупационной власти администрации Херсонской области, который причастен к депортации украинских детей в Россию и вывозе украинского зерна.