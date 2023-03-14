Вывоз зерна и похищение детей: СБУ объявила подозрение псевдоминистру из Херсонщины

СБУ сообщила о подозрении чиновнику оккупационной власти администрации Херсонской области, который причастен к депортации украинских детей в Россию и вывозе украинского зерна.

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Сотрудники СБУ установили личность чиновника, который помогал российским военным проводить депортацию украинских детей на территории оккупированной части Херсонской области. Об этом сообщается на официальном сайте СБУ.

В результате следственно-оперативных действий сообщено о подозрении так называемому "министру транспорта Херсонской области России". Следователи выяснили, что злоумышленник является гражданином России, который в мае прошлого года получил "назначение" в оккупационный орган в захваченной части региона. По указанию Москвы обвиняемый выполнял задачи по переустройству местной транспортной системы для обеспечения потребностей военных группировок РФ на южном фронте.

Пресс-служба СБУ сообщает, что под его руководством оккупанты тоннами вывозили украинское зерно в РФ морскими сухогрузами, а также было установлено, что "министр" является одним из организаторов депортации украинских детей из оккупированной части Херсонщины в РФ под видом поездок в детские лагеря.

На основании собранной доказательной базы следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);

ч. 1 ст. 332-2 (незаконное пересечение государственной границы Украины с целью причинения вреда интересам государства).

Известно, что фигурант находится во временно оккупированном Скадовске, однако сотрудники СБУ знают о местах его перемещения и готовят мероприятия по привлечению к ответственности.

Напомним, в конце 2022 года Фокус писал, что за время полномасштабной войны россияне депортировали украинских детей в по меньшей мере 57 регионов России. При этом, по словам адвоката Регионального центра прав человека, идентифицировать украинских детей после того, как их передали в российские семьи, будет практически нереально.

Также в январе стало известно о том, что российские военные ускорили депортацию украинцев с оккупированных территорий. Принудительно вывезенных граждан стали заселять в заброшенные санатории и общежития.