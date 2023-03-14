Вивіз зерна та викрадення дітей: СБУ оголосила підозру псевдоміністру з Херсонщини

СБУ повідомила про підозру чиновнику окупаційної влади адміністрації Херсонської області, який причетний до депортації українських дітей у Росію та вивезення українського зерна.

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Співробітники СБУ встановили особу чиновника, який допомагав російським військовим проводити депортацію українських дітей на території окупованої частини Херсонської області. Про це повідомляється на офіційному сайті СБУ.

Унаслідок слідчо-оперативних дій повідомлено про підозру так званому "міністру транспорту Херсонської області Росії". Слідчі з'ясували, що зловмисник є громадянином Росії, який у травні минулого року отримав "призначення" в окупаційний орган у захопленій частині регіону. За вказівкою Москви обвинувачуваний виконував завдання щодо перебудови місцевої транспортної системи для забезпечення потреб військових угруповань РФ на південному фронті.

Пресслужба СБУ повідомляє, що під його керівництвом окупанти тоннами вивозили українське зерно в РФ морськими суховантажами, а також було встановлено, що "міністр" є одним із організаторів депортації українських дітей з окупованої частини Херсонщини в РФ під виглядом поїздок до дитячих таборів.

На підставі зібраної доказової бази слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади);

ч. 1 ст. 332-2 (незаконне перетинання державного кордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави).

Відомо, що фігурант перебуває в тимчасово окупованому Скадовську, проте співробітники СБУ знають про місця його переміщення та готують заходи щодо притягнення до відповідальності.

Нагадаємо, наприкінці 2022 року Фокус писав, що за час повномасштабної війни росіяни депортували українських дітей щонайменше в 57 регіонів Росії. Водночас, за словами адвоката Регіонального центру прав людини, ідентифікувати українських дітей після того, як їх передали в російські родини, буде практично нереально.

Також у січні стало відомо про те, що російські військові прискорили депортацію українців із окупованих територій. Примусово вивезених громадян стали заселяти в занедбані санаторії та гуртожитки.