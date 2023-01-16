Росіяни прискорили депортацію українців з окупованих територій, — Сили спецоперацій

Примусово вивезених громадян поселяють у занедбаних санаторіях і гуртожитках, оскільки гроші, виділені на розміщення депортованих, розкрали російські чиновники.

Related video

Окупанти посилили темпи примусової депортації українців із тимчасово захоплених регіонів у Росію. Про це повідомляє Центр національного опору, який функціонує при Силах спеціальних операцій ЗСУ.

За даними відомства, росіяни після розпорядження Кремля нарощують темпи депортації українців під приводом "евакуації".

У Центрі нацопротиву зазначають, що додаткові гроші на розміщення примусово вивезених громадян отримали Воронезька, Курська, Свердловська, Ростовська області, а також Краснодарський край. Кошти розкрадають місцеві чиновники, а депортованих українців змушують жити в антисанітарних умовах.

"Для людей виділяють занедбані санаторії та гуртожитки. Все більше людей депортують з тимчасово окупованих районів Запорізької та Херсонської областей. Для створення підґрунтя так званої евакуації росіяни спочатку припиняють роботу соціальних закладів й посилюють обстріли, аби зробити життя місцевих нестерпним", — наголошують у відомстві та стверджують, що спочатку росіяни оголошують добровільну, а потім примусову "евакуацію" мешканців захоплених регіонів.

Центр нацопору вкотре закликає громадян, які мешкають в окупації, виїжджати на підконтрольні Києву території заради своєї безпеки.

Зазначимо, що в середині грудня Центр нацопору повідомляв про масову депортацію дітей із Луганської області. За даними відомства, яке функціонує при Силах спецоперацій, росіяни вивозять неповнолітніх дітей під приводом "примусового лікування".

Про депортацію дітей із Луганської області у грудні також розповідав голова ОВА Сергій Гайдай. Топчиновник зазначав, що неповнолітніх українців вивозять до Чечні та передають Рамзану Кадирову для "патріотичного виховання".