Россияне ускорили депортацию украинцев с оккупированных территорий, — Силы спецопераций

Принудительно вывезенных граждан поселяют в заброшенных санаториях и общежитиях, поскольку деньги, выделенные на размещение депортированных, были разворованы российскими чиновниками.

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Оккупанты усилили темпы принудительной депортации украинцев из временно захваченных регионов в Россию. Об этом информирует Центр национального сопротивления, который функционирует при Силах специальных операций ВСУ.

По данным ведомства, россияне после распоряжения Кремля наращивают темпы депортации украинцев под предлогом "эвакуации".

В Центре нацсопротивления отмечают, что дополнительные деньги на размещение принудительно вывезенных граждан получили Воронежская, Курская, Свердловская, Ростовская области, а также Краснодарский край. Средства разворовываются местными чиновниками, а депортированных украинцев заставляют жить в антисанитарийных условиях.

"Для людей выделяют заброшенные санатории и общежития. Все больше людей депортируется из временно оккупированных районов Запорожской и Херсонской областей. Для создания почвы так называемой эвакуации россияне сначала прекращают работу социальных учреждений и усиливают обстрелы, чтобы сделать жизнь местных невыносимой", — подчеркивают в ведомстве и отмечают, что сперва россияне объявляют добровольную, а затем принудительную "эвакуацию" жителей захваченных регионов.

Центр нацсопротивления в очередной раз призывает граждан, проживающих в оккупации, выезжать на подконтрольную Киеву территории ради своей безопасности.

Отметим, что в середине декабря Центр нацсопротивления сообщал о массовой депортации детей из Луганской области. По данным ведомства, которое функционирует при Силах спецопераций, россияне вывозят несовершеннолетних детей под предлогом "принудительного лечения".

О депортации детей из Луганской области в декабре также рассказывал глава ОВА Сергей Гайдай. Топ-чиновник отмечал, что несовершеннолетних украинцев вывозят в Чечню и передают Рамзану Кадырову для "патриотического воспитания".