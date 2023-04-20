Під приводом "лікування": окупанти продовжують вивозити українських дітей з Бахмута до РФ, — ЦНО

Уряд РФ, як зазначають у Центрі нацопору, активно спонсорує схему щодо примусової депортації українських дітей — на неї виділено 1,5 млрд рублів.

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Протягом минулого тижня представники ПВК "Вагнер" незаконно депортували з тимчасово окупованих територій кілька неповнолітніх дітей. Про це 20 квітня повідомляється на офіційному Telegram-каналі офісу Генерального прокурора України.

Відомство вказує, що незаконну депортацію дітей було виявлено під час моніторингу співробітниками ЗМІ та проросійських Telegram-каналів.

Відомо, що 16 квітня найманці "Вагнера" вивезли з Бахмута дві родини місцевих мешканців разом з двома неповнолітніми дітьми. Також у проросійських ЗМІ фігурували записи, на яких було показано, що 17-18 квітня озброєні найманці приватної військової кампанії вивезли у невідомому напрямку ще дві родини з маленькими дітьми з Бахмута.

В офісі Генпрокурора повідомляють, що незаконно було вивезено трьох хлопчиків і дівчинку. Наразі слідство займається встановленням усіх обставин кримінальних правопорушень, розшуком українських дітей та поверненням їх додому.

Дітей вивозять під приводом лікування

За інформацією Центру національного опору від 20 квітня 2023 року, російські окупанти вивозять українських дітей під приводом "лікування".

Українське підпілля передає, що на всіх окупованих територіях України введено "поглиблені профілактичні медичні огляди" дітей, що застосовуються як один з заходів щодо вивезення українських дітей на територію РФ.

Національний опір передає, що дітей, які не пройшли медогляд, відправляють "на лікування", і що подібна схема вивезення неповнолітніх українців спонсорується урядом РФ на суму 1,5 млрд рублів. При цьому у спротиві повідомляють, що левова частина медоглядів не проводиться, хоча виділений бюджет розглядається на кількох рівнях.

Партизани передають, що цей процес очолює міністерство охорони здоров'я РФ під кураторством уповноваженої президента Росії з прав дітей Марії Львової-Бєлової.

Наприкінці березня представники Центру національного спротиву з'ясували, що окупанти створили 45 дитячих та 12 військових таборів для "перевиховання" вивезених на територію РФ українських дітей.

У середині березня співробітники СБУ повідомили про підозру чиновнику окупаційної влади адміністрації Херсонської області, що причетний до депортації українських дітей до Росії та вивезення українського зерна.