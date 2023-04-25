Украина в 2024 году может потерять поддержку союзников в случае длительной войны, – СМИ

Американские журналисты считают, что контрнаступление ВСУ следует ускорить, поскольку политическая ситуация в Европе может кардинально измениться.

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Для Киева наступил решающий момент, ведь выборы, экономические изменения и другие отвлекающие факторы способны ослабить поддержку Украины в следующем году. Об этом сообщило CNN.

Американские журналисты считают, что НАТО продемонстрировало единство в своей поддержке и вооружении украинского народа, которого никто не ожидал. По мнению издания, контрнаступление ВСУ необходимо ускорить, поскольку ситуация в Европе может измениться.

"Украина не может рассчитывать на такой уровень поддержки в следующем году, что бы ни говорили сегодняшние пресс-релизы", – говорится в сообщении.

Аналитики признали, что определенные достижения на Запорожье все же есть, но украинские силы могли бы нанести больший удар по российской наступательной кампании. Отмечается, что следует деоккупировать сухопутный коридор от оккупированного Донбасса до временно оккупированного Крыма. Эта часть территории якобы для России в долгосрочной перспективе наиболее полезна, поскольку полуостров соединяет сухопутным путем с материковой частью.

В CNN считают, что потеря РФ этой локации повлечет за собой большую опасность для российских военных в Крыму и разделит его оккупацию на две части. Это также выявило бы стратегическую некомпетентность ее военных, если они не смогут предотвратить контрнаступление ВСУ в этом направлении.

Это решающий момент в войне и для Кремля. Российские элиты вложили оставшиеся у них последние ресурсы в захват Бахмута. Город в Донецкой области не является стратегически важным в общем масштабе театра боевых действий. Интенсивная и неизбирательная огневая мощность России свидетельствует о высоких ставках на следующие недели.

Напомним, агентство Bloomberg 24 апреля сообщило, что усилия президента Франции Эмманюэля Макрона заручиться помощью Китая в достижении мира в Украине могут потерпеть крах. В Европейском союзе и США подход французского лидера к Украине не был воспринят.