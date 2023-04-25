Україна готує до 50 тисяч людей для весняного контрнаступу, — NYT

За даними американських журналістів, операція, швидше за все, проходитиме на півдні країни, зокрема вздовж берегової лінії України на Азовському морі, неподалік від анексованого Росією Криму.

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До кінця квітня Україна підготує 12 бригад чисельністю близько 4000 осіб, кожна для контрнаступу навесні 2023 року. Про це у вівторок, 25 квітня, пише американська газета The New York Times із посиланням на анонімних чиновників США та "злиті" секретні документи Вашингтона.

Журналісти стверджують, що контрнаступ Збройних сил України відбудеться вже у травні поточного року та розгортатиметься здебільшого на південному фронті.

"Хоча Україна не ділиться з американськими офіційними особами деталями свого оперативного плану, операція, швидше за все, проходитиме на півдні країни, у тому числі вздовж берегової лінії України на Азовському морі, неподалік від анексованого Росією Криму", — пише газета NYT.

За словами журналістів, Україна створила нові бойові бригади, об'єднавши новобранців із невеликим ядром досвідчених солдатів з-поміж ветеранів. Починаючи із січня, підрозділи вирушили на американські полігони в Німеччині, щоб навчитися використовувати нову техніку та проводити те, що американська армія називає загальновійськовими маневрами — використання ефективного зв'язку для координації військ із підтримувальними підрозділами, такими як танки й артилерія.

За словами багатьох американських чиновників, навчання цієї тактики пройшло успішно, і вмотивовані українські війська показали, що вони швидко навчаються. Усього було створено 12 батальйонів, 9 із яких обіцяють постачати США та країни НАТО.

Колишній посол США в Росії та високопосадовець НАТО Александр Вершбоу вважає, що від того, наскільки успішно пройде контрнаступ ЗСУ, залежатиме подальша доля конфлікту.

"Усе залежить від цього контрнаступу. Всі сподіваються, можливо, надто оптимістично. Але від цього залежатиме, чи буде гідний результат для українців, з погляду повернення території на полі бою та створення набагато значніших важелів для досягнення якогось врегулювання шляхом переговорів ", — розповів Вершбоу.

Хоча українські офіційні особи заявили, що їхня мета — прорвати російську оборону, яка зміцнилася, і викликати повсюдний розвал російської армії, американські офіційні особи вважають, що наступ навряд чи призведе до різкої зміни динаміки на користь України.

Військові України стикаються з багатьма проблемами — одна з причин того, що тупикова ситуація залишається найімовірнішим результатом. Бої в Бахмуті на сході України цієї зими виснажили запаси боєприпасів і призвели до великих втрат у деяких досвідчених підрозділах, пишуть журналісти.

І все ж американські військові чиновники стверджують, що не виключено, що українська армія знову зможе здивувати їх, оскільки зараз вона озброєна європейськими танками й американськими бронетранспортерами та має нові підрозділи, навчені й оснащені американцями та силами НАТО.

Нагадаємо, 25 квітня американські ЗМІ писали, що контрнаступ ЗСУ слід прискорити, оскільки політична ситуація в Європі може кардинально змінитися. Аналітики визнали, що певні досягнення на Запоріжжі все ж таки є, але українські сили могли б завдати більшого удару по російській наступальній кампанії.

Раніше, 24 квітня, керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів, що Росія накопичує далекобійні ракети для того, щоб надалі зірвати український контрнаступ. Обсяги ракет, які Москва може виробляти, недостатні для проведення інтенсивних ракетних ударів, пояснив Буданов.

Також нагадаємо, 23 квітня ЗМІ писали, що після контрнаступу союзники примушуватимуть Україну до "перемир'я" з Росією та заморожування бойових дій. На думку журналістів, вогонь справді зупинять, українські біженці почнуть повертатися додому, проте остаточне повернення земель доведеться відкласти.