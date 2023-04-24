Окупанти накопичують ракети, щоб зупинити контрнаступ, – Буданов

На думку голови ГУР МО, росіяни будуть бити по угрупованням українських військ. Втім, якщо вони почнуть використовувати ракети до осені, їхня кількість буде недостатньою.

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Росія накопичує далекобійні ракети для того, щоб потім зірвати український контрнаступ. Про це начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Він зазначив, що вже протягом місяця росіяни накопичують ракети для зриву "наступної операції". "Здебільшого вони битимуть по угрупованнях військ, які формуватимуться", – пояснив розвідник.

"До осені, якщо вони не витрачатимуть жодної ракети, вони матимуть певну кількість ракет — меншу, ніж ту, з якою вони входили в ці ракетні атаки, але досить значну. Але цього не станеться, бо вони планують використовувати ці ракети зараз", – сказав Буданов.

За його словами, обсяги ракет, які Москва може виробляти, недостатні для проведення інтенсивних ракетних ударів.

"Перший ракетний удар — у залпі було близько 120 ракет. Удари пішли по понеділках, пам'ятаєте, це вже як мем було? Потім постійно кількість ракет у залпі зменшувалася, інтенсивність тримали. Потім почали нарощувати проміжок. Потім почали ще збільшувати проміжок і зменшувати кількість ракет. І так вони підійшли майже до нулів", — зазначив розвідник.

Нагадаємо, у тому ж інтерв'ю Буданов розповів про страхи росіян і пояснив, чому Пригожин закликав закінчити війну. На його думку, війна в Україні ускладнила життя і для росіян, які зараз скуті страхом в очікуванні контрнаступу, тому керівництву РФ простіше вмовляти людей, що "все йде за планом" та приховувати справжню мету так званої "спецоперації".

Крім того, керівник ГУР заявив, що Україна наближається до знакової битви в історії. Він додав, що всі усвідомлюють, що Київ продовжуватиме боротися за свої території, але коли розпочнеться масштабна операція на фронті — таємниця.