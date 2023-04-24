Буданов розповів про страхи росіян і чому Пригожин закликав закінчити війну (відео)
На думку керівника ГУР, війна в Україні ускладнила життя і для росіян, які зараз скуті страхом в очікуванні контрнаступу, тому керівництву РФ простіше вмовляти людей, що "все йде за планом" та приховувати справжню мету так званої "спецоперації".
Заклик Євгена Пригожина завершити війну проти України показує настрої у Росії та підкреслює, що так звана спецоперація" не йде за планом". Про це 24 квітня заявив начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю "РБК-Україна".
На запитання журналіста чи не заважає велика кількість інформації у ЗМІ підготовці до контрнаступної операції ЗСУ, Буданов відповів, що ця обставина швидше ускладнює процес.
"Але у цього є і зворотний бік, адже, як накручують суспільство у нас у стилі "всіх звільнимо", "скоро підемо в атаку", так само це впливає і на противника. Російська маса все це теж бачить, подивіться на їхні соцмережі та шоу, вони налякані, вони бояться", — заявив Буданов.
Коментуючи недавні заяви лідера ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, в яких він закликав завершити так звану "спецоперацію", Буданов зазначив, що Пригожин транслює таким чином позицію багатьох людей у Росії.
За словами голови ГУР, Пригожин зараз став одним з нових лідерів думок у РФ, і його слова вказують на позицію багатьох росіян та людей, що з ним пов'язані, а це впливові люди у російському політичному керівництві.
"Те, що ситуація погана для Росії — ми з вами про це говорили. Вона для нас погана, але вона і для них погана. Це не може продовжуватись вічно. І вони розуміють, що перед ними стоїть питання виживання", — сказав Буданов.
Саме тому, на його думку, після завершення війни політичному керівництву доведеться шукати винних, а зараз легше говорити, що все йде за планом і ми перемогли.
"Ви розумієте, в чому парадокс? Жодна людина вам не зможе сказати, а які цілі, яка мета "спеціальної військової операції". Її ж не існує. Виходячи з того, що її не існує, це дозволяє будь-якої миті оголосити про те, що мети досягнуто", — підкреслив Буданов.
Нагадаємо, 21 квітня, керівник ГУР іронічно відреагував на інформацію про свій заочний арешт, який оголосили в Росії і заявив, що працюватиме ще краще.
Також під час інтерв'ю для "РБК-Україна" Буданов натякнув, що перед завершенням війни в Україні навесні відбудеться вирішальна битва.