Буданов рассказал о страхах россиян, и почему Пригожин призывал закончить войну (видео)

По мнению руководителя ГУР, война в Украине усложнила жизнь и для россиян, которые сейчас скованы страхом в ожидании контрнаступления, поэтому руководству РФ проще уговаривать людей, что "все идет по плану" и скрывать истинную цель так называемой "спецоперации".

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Призыв Евгения Пригожина завершить войну против Украины показывает настроения в России и подчеркивают, что так называемая спецоперация "не идет по плану". Об этом 24 апреля заявил начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью "РБК-Украина".

На вопрос журналиста не мешает ли большое количество информации в СМИ подготовке к контрнаступательной операции ВСУ, Буданов ответил, что данное обстоятельство скорее усложняет процесс.

"Но у этого есть и обратная сторона, ведь как накручивают общество у нас в стиле "всех освободим", "пойдем скоро в атаку", так же это влияет и на противника. Российская масса все это тоже видит, посмотрите на их соцсети и шоу, они напуганы, они боятся", — заявил Буданов.

Комментируя недавние заявления лидера ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, в которых он призывал завершить так называемую "спецоперацию", Буданов отметил, что Пригожин транслирует таким образом позицию многих людей в России.

По словам главы ГУР, Пригожин сейчас стал одним из новых лидеров мнений в РФ, и его слова показывают позицию многих россиян и людей, которые с ним связаны, а это влиятельные люди в российском политическом руководстве.

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"То, что ситуация плохая для России — мы с вами об этом говорили. Она для нас плохая, но она и для них плохая. Это не может продолжаться вечно. И они понимают, что перед ними стоит вопрос выживания", — сказал Буданов.

Именно поэтому, по его мнению, после завершения войны политическому руководству придется искать виновных, а сейчас легче говорить, что "все идет по плану" и "мы победили".

"Вы понимаете, в чем парадокс? Ни один человек вам не сможет сказать, а какие цели, какова цель "специальной военной операции". Ее же не существует. Исходя из того, что ее не существует, это позволяет в любой момент объявить о том, что цель достигнута", — подчеркнул Буданов.

Напомним, 21 апреля, руководитель ГУР иронически отреагировал на информацию о своем заочном аресте, который объявили в России и заявил, что будет работать еще лучше.

Также во время интервью для "РБК-Украина" Буданов намекнул, что перед завершением войны в Украине весной пройдет решающая битва.