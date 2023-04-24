Оккупанты накапливают ракеты, чтобы остановить контрнаступление, – Буданов

По мнению главы ГУР МО, россияне будут бить по группировкам формирующихся украинских войск. Впрочем, если они начнут использовать ракеты до осени, их количество будет недостаточным.

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Россия накапливает дальнобойные ракеты для того, чтобы в дальнейшем сорвать украинское контрнаступление. Об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов рассказал в интервью РБК-Украина.

Он отметил, что уже на протяжении месяца россияне накапливают ракеты для срыва "наступательной операции". "В основном они будут бить по группировкам войск, которые будут формироваться", – пояснил разведчик.

"К осени, если они не будут тратить ни одной ракеты, они будут иметь определенное количество ракет – меньшее, чем то, с которым они входили в эти ракетные атаки, но довольно значительное. Но этого не произойдет, потому что они планируют использовать эти ракеты сейчас", – сказал Буданов.

По его словам, объемы ракет, которые Москва в состоянии производить, недостаточны для проведения интенсивных ракетных ударов.

"Первый ракетный удар – в залпе было около 120 ракет. Удары пошли по понедельникам, помните, это уже как мем было? Потом постоянно количество ракет в залпе уменьшалось, интенсивность держали. Затем стали наращивать промежуток. Потом стали еще увеличивать промежуток и уменьшать количество ракет. И так они подошли почти к нулям", – отметил разведчик.

Напомним, в том же интервью Буданов рассказал о страхах россиян, и объяснил, почему Пригожин призывал закончить войну. По его мнению, война в Украине усложнила жизнь и для россиян, которые сейчас скованы страхом в ожидании контрнаступления, поэтому руководству РФ проще уговаривать людей, что "все идет по плану" и скрывать истинную цель так называемой "спецоперации".

Кроме того, руководитель ГУР заявил, что Украина приближается к знаковому сражению в истории. Он добавил, что все осознают, что Киев будет продолжать бороться за свои территории, но когда стартует масштабная операция на фронте — тайна.