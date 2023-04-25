Контрнаступление ВСУ: новый этап войны в Украине начался, — эксперт

Британский военный обозреватель Майкл Кларк делает свой вывод по недавним событиям. По его словам, сейчас наблюдается серия уловок и обманных действий с обеих сторон. А Киеву нужно накапливать оружие, так как некоторые страны НАТО медленно поставляют обещанное.

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После сообщений об атаках ВСУ на позиции оккупантов в последние несколько дней ряд комментаторов посчитали это началом долгожданного контрнаступления Украины. Об этом сообщает Sky News.

Некоторых высказались о том, что взрывы в оккупированном городе Токмак в Запорожской области могут указывать на то, что Киев уже начал кампанию, направленную на то, чтобы полностью освободить Украину от российских захватчиков.

Переправы через Днепр в Херсоне и Кременной (Донецкой области) также называют среди возможных целей контрнаступления из-за активности в обоих районах в последние несколько дней.

Контрнаступление Украины 2023 заметят все

Британский военный обозреватель Майкл Кларк считает, что Украина пока еще не решила начать полномасштабное контрнаступление, но все же в войне уже началась "следующая фаза".

Он говорит на том, что сейчас наблюдается серия уловок и обманных действий, вероятно, с обеих сторон.

"В этом отношении новый этап в войне начался. Но если украинцы не планируют какой-то сюрприз, что было бы опасно, тогда Киеву нужно еще немного времени", — считает аналитик.

По словам Майкла Кларка, нужна дополнительная организационная работа, в том числе и по накоплению запасов оружия, т.к. некоторые страны НАТО медленно поставляют обещанное.

Немаловажно и то, что погода все еще сырая, а земля еще недостаточно просохла.

"В обычных для Украины климатических условиях это произойдет достаточно быстро, но это еще не произошло. Прогноз на следующие две недели — по-прежнему преимущественно дожди", — пояснил он, добавив, что пока тяжелый металл не начнет двигаться, нельзя будет говорить о масштабах, форме и направлении украинского контрудара. Когда же это произойдет, это заметят все.

Напомним, что бойцы ССО пробрались по заминированному полю и взорвали технику на глазах у оккупантов в 150 метрах от позиций ВС РФ.

Ранее американский генерал рассказал, как Украина будет возвращать Крым, который сейчас на карте все больше напоминает ловушку для россиян.