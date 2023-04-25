Контрнаступ ЗСУ: новий етап війни в Україні розпочався, — експерт

Британський військовий оглядач Майкл Кларк робить свій висновок щодо нещодавніх подій. За його словами, зараз спостерігається серія хитрощів і обманних дій із обох сторін. А Києву потрібно накопичувати зброю, оскільки деякі країни НАТО повільно дають обіцяне.

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Після повідомлень про атаки ЗСУ на позиції окупантів останні кілька днів низка коментаторів назвала це початком довгоочікуваного контрнаступу України. Про це повідомляє Sky News.

Деякі висловилися про те, що вибухи в окупованому місті Токмак у Запорізькій області можуть вказувати на те, що Київ уже розпочав кампанію, спрямовану на те, щоб повністю звільнити Україну від російських загарбників.

Переправи через Дніпро в Херсоні та Кремінній (Донецькій області) також називають серед можливих цілей контрнаступу через активність в обох районах останні кілька днів.

Контрнаступ України 2023 року помітять усі

Британський військовий оглядач Майкл Кларк вважає, що Україна поки що не вирішила розпочати повномасштабний контрнаступ, але все ж таки у війні вже почалася "наступна фаза".

Він говорить про те, що зараз спостерігається серія хитрощів і обманних дій, імовірно, з обох боків.

"У цьому плані новий етап у війні розпочався. Але якщо українці не планують якогось сюрпризу, що було б небезпечно, тоді Києву потрібно ще трохи часу", — вважає аналітик.

За словами Майкла Кларка, потрібна додаткова організаційна робота, у тому числі й щодо накопичення запасів зброї, тому що деякі країни НАТО повільно дають обіцяне.

Важливо й те, що погода все ще сира, а земля ще не досить просохла.

"У звичайних для України кліматичних умовах це станеться досить швидко, але це ще не сталося. Прогноз на наступні два тижні — як і раніше, переважно дощі", — пояснив він, додавши, що поки важкий метал не почне рухатися, не можна буде говорити про масштаби, форму та напрямки українського контрудару. Коли ж це станеться, то помітять усі.

Нагадаємо, що бійці ССО пробралися замінованим полем і підірвали техніку на очах в окупантів за 150 метрів від позицій ЗС РФ.

Раніше американський генерал розповів, як Україна повертатиме Крим, який зараз на карті все більше нагадує пастку для росіян.