Бійці ССО пройшли замінованим полем і підірвали ворожу техніку на очах у окупантів (відео)

Українські захисники дісталися техніки окупантів, розміщену в 150 метрах від їхніх позицій, замінували її, а потім знищили.

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На Донеччині у "сірій" зоні бійці Сил спеціальних операцій влаштували "вилазку" до окупантів. Вони знищили ворожий танк і БМП просто на очах у ворога. Про це повідомляє пресслужба ССО.

Ворожу техніку окупанти залишили на ділянці між позиціями українських захисників і своїми — в 150 метрах від ворога. Ділянку ворог проглядав, але попри це бойова група ССО України висунулася до "сірої" зони з наказом знищити російську техніку.

"Пройшовши мінно-вибухові загородження воїни ССО дісталися бронемашин. Замінувавши техніку, бойова група успішно повернулася назад. А російські танк Т-72 та БМП – 1 були підірвані прямо на очах противника", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що коли бійці ССО оглядали ворожу техніку, то знайшли там важливі документи, радіостанції та зброю. Трофеї прихопили з собою.

Нагадаємо, що в Мелітопольському районі окупанти розрили скотомогильник і підхопили сибірську виразку. Двох окупантів відправили на лікування, а підрозділ, де вони служили — на карантин.

У Бахмуті російські загарбники намагалися прорвати оборону українських прикордонників. Штурм закінчився для ворога втратою двох десятків бійців — вбитими та пораненими. Бої тривали на ближній дистанції, а по окупантах прикордонники застосовували стрілецьку зброю та міномет.