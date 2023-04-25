Бойцы ССО прошли по заминированному полю и взорвали вражескую технику на глазах у оккупантов (видео)

Украинские защитники добрались до техники оккупантов, размещенной в 150 метрах от их позиций, заминировали ее, а затем уничтожили.

Related video

На Донбассе в "серой" зоне бойцы Сил специальных операций устроили "вылазку" к оккупантам. Они уничтожили вражеский танк и БМП прямо на глазах у врага. Об этом сообщает пресс-служба ССО.

Вражескую технику оккупанты оставили на участке между позициями украинских защитников и своими — в 150 метрах от врага. Участок враг просматривал, но, несмотря на это, боевая группа ССО Украины выдвинулась в "серую" зону с приказом уничтожить российскую технику.

"Пройдя минно-взрывные заграждения воины ССО добрались до бронемашин. Заминировав технику, боевая группа успешно вернулась назад. А российские танк Т-72 и БМП – 1 были взорваны прямо на глазах противника", — говорится в сообщении.

Отмечается, что когда бойцы ССО осматривали вражескую технику, нашли там важные документы, радиостанции и оружие. Трофеи прихватили с собой.

Напомним, что в Мелитопольском районе кафиры разрыли скотомогильник и подхватили сибирскую язву. Двоих оккупантов отправили на лечение, а подразделение, где они служили, — на карантин.

В Бахмуте российские захватчики пытались прорвать оборону украинских пограничников. Штурм закончился для врага потерей двух десятков бойцов — убитыми и ранеными. Бои продолжались на ближней дистанции, а по оккупантам пограничники применяли стрелковое оружие и миномет.