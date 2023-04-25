У Зеленского назначили "кураторов" бригад контрнаступления, – СМИ

По словам представителя Банковой, обеспечением военнослужащих будут заниматься лица, проявившие свою эффективность во время полномасштабной войны.

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Офис президента Украины назначил "кураторов" для бригад контрнаступления, которые будут отвечать за комплектование и снабжение военнослужащих. Об этом говорится в статье "Украинской правды" от 24 апреля.

В издании выяснили, что в начале апреля глава ОП Андрей Ермак провел непубличную встречу с некоторыми своими заместителями, а также с начальниками силовых структур, менеджерами банковской и энергетической отраслей, несколькими министрами и нардепами, показавших свою эффективность с момента полномасштабного вторжения.

Как отмечают авторы статьи, каждому из присутствующих была доверена одна из бригад, потребности которой они должны "закрывать".

"На самом деле это хорошая идея Зеленского. Это его люди, и они смогут реально быстро помочь военным. И президент еще и получает другой канал связи с этими бригадами напрямую, поэтому никакой вояка или чиновник не сможет докладывать на Банковую, что все прекрасно, когда на самом деле там у него реальные проблемы", – сказал журналистам один из членов команды президента Украины.

По словам представителя Банковой, такой подход поможет не только ускорить снабжение бойцов, но и предоставит властям дополнительный канал связи с рядовыми солдатами.

Напомним, что согласно заявлению главы МВД Украины Игоря Клименко от 31 марта, формирование 8 бригад "Гвардии наступления" практически завершено, однако все еще продолжается набор в резерв.

Командир бригадной артиллерийской группы штурмовой бригады Нацгвардии "Красная Калина" Вадим Москаленко 9 апреля завил, что "Гвардия наступления" будет формироваться на вооружении, которое приходит в Украину от западных партнеров.

Ранее, 14 марта, Игорь Клименко сообщил, что бригады "Гвардии наступления" уже получают медицинское обеспечение при поддержке польского правительства.