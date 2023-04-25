У Зеленського призначили "кураторів" бригад контрнаступу, – ЗМІ

За словами представника Банкової, забезпеченням військовослужбовців займатимуться особи, які показали свою ефективність під час повномасштабної війни.

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Офіс президента України призначив "кураторів" для бригад контрнаступу, які відповідатимуть за комплектування та постачання військовослужбовців. Про це йдеться у статті "Української правди" від 24 квітня.

У виданні з'ясували, що на початку квітня голова ОП Андрій Єрмак провів непублічну зустріч із деякими своїми заступниками, а також із начальниками силових структур, менеджерами банківської та енергетичної галузей, кількома міністрами та нардепами, які показали свою ефективність з моменту повномасштабного вторгнення.

Як зазначають автори статті, кожному з присутніх було довірено одну з бригад, потреби якої вони повинні "закривати".

"Насправді це хороша ідея Зеленського. Це його люди, і вони зможуть реально швидко допомогти військовим. І президент ще й отримує інший канал зв'язку з цими бригадами безпосередньо, тому жоден вояка чи чиновник не зможе доповідати на Банкову, що все чудово, коли насправді там у нього реальні проблеми", — сказав журналістам один із членів команди президента України.

За словами представника Банкової, такий підхід допоможе не лише прискорити постачання бійців, а й дасть владі додатковий канал зв'язку з рядовими солдатами.

Нагадаємо, що згідно із заявою глави МВС України Ігоря Клименка від 31 березня, формування 8 бригад "Гвардії наступу" практично завершено, проте все ще триває набір у резерв.

Командир бригадної артилерійської групи штурмової бригади Нацгвардії "Червона Калина" Вадим Москаленко 9 квітня заявив, що "Гвардія наступу" формуватиметься на озброєнні, яке приходить в Україну від західних партнерів.

Раніше, 14 березня, Ігор Клименко повідомив, що бригади "Гвардії наступу" вже отримують медичне забезпечення за підтримки польського уряду.