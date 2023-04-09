Бригади "Гвардії наступу" комплектуються технікою країн НАТО, — командир "Червоної калини"

Командири новостворених бригад впевнені, що новобранці легко впораються із західною технікою, оскільки вона легша в користуванні і часто має автоматичне наведення на ціль.

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"Гвардія наступу" буде формуватися на озброєнні, яке приходить до України від західних партнерів. Про це в ефірі телемарафону повідомив командир бригадної артилерійської групи штурмової бригади Нацгвардії "Червона Калина" Вадим Москаленко.

"Буде все на сучасному озброєнні. Це набагато цікавіше, ніж на пострадянському, яке було в нас", — сказав Москаленко.

Він додав, що українським захисникам, наприклад, артилеристам, буде не важко навчитися працювати на західному озброєнні, оскільки на відміну від радянських зразків, де все виконується механічними рухами, там стоїть автоматичне наведення на ціль.

Набір до "Гвардії наступу" продовжили, оскільки не вистачає інструкторів для навчання великої кількості новобранців, а також тому, що частина бригади вже виконує бойові завдання, а частина ще комплектується.

Подати заявку до "Гвардії наступу" охочі можуть на сайті.

У Міністерстві внутрішніх справ показали, як бійці штурмової бригади "Спартан" проходять підготовку перед відправленням на фронт. Крім тих, хто прибув у межах програми "Гвардія наступу", в навчаннях взяли участь мобілізовані українці, а також ті, хто підписав контракт на військову службу.

Добровольці, які хочуть вступити до "Гвардії наступу", можуть самі вирішити, в якій з бригад проходитимуть навчання. Набір йде у 8 підрозділів: бригаду ДПСУ "Сталевий кордон", "Червону калину", "Буревій", "Рубіж", "Спартан", "Кара-Даг", бригаду Нацполіції "Лють" та знаменитий "Азов".