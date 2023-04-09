Бригады "Гвардии наступления" комплектуются техникой стран НАТО, — командир "Красной калини"

Командиры новосозданных бригад уверены, что новобранцы легко справятся с западной техникой, поскольку она легче в использовании и часто имеет автоматическое наведение на цель.

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"Гвардия наступления" будет формироваться на вооружении, которое приходит в Украину от западных партнеров. Об этом в эфире телемарафона сообщил командир бригадной артиллерийской группы штурмовой бригады Нацгвардии "Красная Калина" Вадим Москаленко.

"Будет все на современном вооружении. Это гораздо интереснее, чем на постсоветском, которое было у нас", — сказал Москаленко.

Он добавил, что украинским защитникам, например, артиллеристам, не составит труда научиться работать на западном вооружении, поскольку в отличие от советских образцов, где все выполняется механическими движениями, там стоит автоматическая наводка на цель.

Набор в "Гвардию наступления" продолжили, поскольку не хватает инструкторов для обучения большого количества новобранцев, а также потому, что часть бригады уже выполняет боевые задания, а часть комплектуется.

Подать заявку в "Гвардию наступления" желающие могут на сайте.

В Министерстве внутренних дел показали, как бойцы штурмовой бригады "Спартан" проходят подготовку перед отправкой на фронт. Кроме прибывших в рамках программы "Гвардия наступления", в учениях приняли участие мобилизованные украинцы, а также подписавшие контракт на военную службу.

Добровольцы, желающие вступить в "Гвардию наступления", могут сами решить, в какой из бригад будут проходить обучение. Набор идет в 8 подразделений : бригаду ГПСУ "Стальная граница", "Красную калину", "Буревой", "Рубеж", "Спартан", "Кара-Даг", бригаду Нацполиции "Лють" и знаменитый "Азов".