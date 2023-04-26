"Побачите на власні очі": Данілов висловився про початок контрнаступу ЗСУ (відео)

За словами секретаря РНБО, військово-політичне керівництво України не виключає, що з покращенням погоди ЗС РФ можуть також розпочати наступальні дії.

Related video

План контрнаступу Збройних сил України доступний обмеженій кількості осіб, тому питання про місце та час його початку наразі закрито. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі всеукраїнського телемарафону 25 квітня.

За словами Данілова, інформацією про український контрнаступ володіють не більше 3 – 5 причетних до нього осіб.

Чиновник зазначив, що Україна прагне отримати якнайбільше і найшвидше те, що допоможе захисту її територій та незалежності. Він також додав, що останнім часом темпи постачання зброї пришвидшилися.

"Коли почнеться, ви все це побачите. Ми з вами розумітимемо, що почалося те, чого ми очікували. Де, коли, коли — це питання на сьогодні абсолютно закрите. Майте це на увазі", — сказав секретар РНБО.

Інтерв'ю Олексія Данілова

Як зазначає Данілов, Україна не виключає, що з покращенням погоди ЗС РФ також спробують піти у наступ.

"Наша розвідка повідомляє про стан справ і про дії, які може вчинити наш ворог. Все береться до уваги, аналізується, систематизується і тільки після цього приймаються ті чи інші рішення", – сказав Олексій Данилов.

Нагадаємо, що згідно з публікацією Sky News від 25 квітня, новий етап війни в Україні вже розпочався. Деякі експерти вважають, що Київ уже розпочав кампанію, спрямовану на те, щоби повністю звільнити Україну від російських окупантів.

За даними The New York Times від 25 квітня, Україна готує до 50 тисяч людей для весняного контрнаступу. До кінця квітня має завершитись підготовка 12 бригад чисельністю близько 4000 осіб кожна.

Ще ми писали про те, що 24 квітня з'явилася інформація про призначення Офісом президента "кураторів" для бригад контрнаступу, які відповідатимуть за комплектування та постачання військовослужбовців.