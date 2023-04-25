"Не дрогнет рука": Медведев в очередной раз пригрозил "врагам России" ядерным оружием (видео)

Соратник Владимира Путина также попытался оправдать вторжение в Украину и заявил, что в полномасштабной войне виноват Североатлантический Альянс.

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Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев оправдал вторжение ВС РФ в Украину, намекнув на допустимость применения ядерного оружия. Видео опубликовали российские СМИ, сообщил Фокус.

Он отметил, что российская армия начала полномасштабную войну в ответ на "расширение НАТО". По его словам, он, как бывший руководитель Кремля, знает, что у РФ есть достаточное количество оружия. Он дал понять о наличии значительного ядерного арсенала.

"Ты должен быть готов к тому, что у тебя не дрогнет рука его применить", — заявил политик.

Дмитрий Медведев отметил, что все эти аспекты следует учитывать потенциальным противникам. По его словам, это касается тех государств, которые россияне называют враждебными.

"Не воспринимайте все так близко к сердцу", – объяснил свои слова политик.

Также он добавил, что враги России понимают только "язык силы". Медведев считает, что Россия была вынуждена напасть на Украину, чтобы защитить российские национальные интересы.

Напомним, 25 апреля бывший руководитель Кремля заявил, что полномасштабный конфликт между Россией и Украиной это процесс распада СССР, затянувшийся более чем на 30 лет. Он подчеркнул, что геополитическая ситуация меняется. Политик считает, что во всех негативных тенденциях виноваты другие страны, но только не Россия.

Также 21 апреля заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в Берлине состоится парад российских войск, если политик ФРГ не перестанут объявлять заявления по ударам по территории России. По словам бывшего президента РФ Дмитрия Медведева, немцам, желающим нападения на Россию, следует готовиться к проведению российскими войсками мероприятий в столице Германии. Таким образом, он прокомментировал слова министра обороны Германии Бориса Писториуса, который высказался о допустимости операций Вооруженных сил Украины на территории РФ.