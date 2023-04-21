У Путина пригрозили "парадом в Берлине" в случае ударов ВСУ по российским территориям

По словам бывшего президента РФ Дмитрия Медведева, немцам, которые желают нападения на Россию, стоит готовиться к проведению российскими войсками мероприятий в столице Германии.

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Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал слова министра обороны Германии Бориса Писториуса, который высказался о допустимости операций Вооруженных сил Украины на территории РФ. По словам Медведева немцу, желающему нападения на РФ, стоит подготовиться к параду в Берлине. Об этом сообщает "РИА Новости".

"Министр обороны Германии, не особо задумываясь, ляпнул что-то о военных действиях на нашей территории <…> Тот немец, кто желает нападения на Россию, должен быть готов к нашему параду в Берлине", — отметил российский чиновник.

Глава Минобороны Германии в интервью немецким журналистам 21 апреля сказал, что вполне логично то, что обороняющаяся сторона наносит удары по территории противника, за исключением гражданских объектов и мирных жителей.

Ранее сообщалось, что в Бундесвере назвали точное количество танков, которые получит ВСУ. Глава оборонного ведомства Германии Борис Писториус уточнил, что Украине в общей сложности поставят 160 единиц бронетехники.

Поздно вечером 19 апреля появилась информация о том, что дрон атаковал военкомат в городе Брянской области. Местный губернатор Александр Богомаз возложил ответственность за нападение на Киев.

Накануне, 21 апреля, помощник командующего Объединенными силами ВСУ Евгений Силкин рассказал, что российские курсанты-артиллеристы используют территорию Украины в качестве тестового полигона. Подъезжают к границе и обстреливают произвольно выбранный объект на карте — будь то административное здание, церковь или открытая местность. От чего страдают местные жители, для некоторых из них огороды и подсобное хозяйство — единственная возможность прокормиться.