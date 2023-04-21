У Путіна пригрозили "парадом у Берліні" у разі ударів ЗСУ по російських територіях

За словами колишнього президента РФ Дмитра Медведєва, німцям, які бажають нападу на Росію, варто готуватись до проведення російськими військами заходів у столиці Німеччини.

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Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв прокоментував слова міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, який висловився про допустимість операцій Збройних сил України на території РФ. За словами Медведєва німцю, який бажає нападу на РФ, варто підготуватися до параду в Берліні. Про це повідомляє "РИА Новости".

"Міністр оборони Німеччини, не особливо замислюючись, ляпнув щось про військові дії на нашій території. Той німець, хто бажає нападу на Росію, повинен бути готовий до нашого параду в Берліні", — зазначив російський чиновник.

Голова Міноборони Німеччини в інтерв'ю німецьким журналістам 21 квітня сказав, що цілком логічно те, що сторона, що обороняється, завдає ударів по території противника, за винятком цивільних об'єктів і мирних жителів.

Раніше повідомлялося, що в Бундесвері назвали точну кількість танків, які отримає ЗСУ. Глава оборонного відомства Німеччини Борис Пісторіус уточнив, що Україні загалом поставлять 160 одиниць бронетехніки.

Пізно ввечері 19 квітня з'явилася інформація про те, що дрон атакував військкомат у місті Брянській області. Місцевий губернатор Олександр Богомаз поклав відповідальність за напад на Київ.

Напередодні, 21 квітня, помічник командувача Об'єднаних сил ЗСУ Євген Силкін розповів, що російські курсанти-артилеристи використовують територію України як тестовий полігон. Під'їжджають до кордону і обстрілюють довільно обраний об'єкт на карті — адміністративну будівлю, церкву або відкриту місцевість. Від чого страждають місцеві жителі, для деяких із них городи та підсобне господарство — єдина нагода прогодуватися.