"Абсолютно нормально": Німеччина допускає операції ЗСУ на території РФ

За словами глави Бундесверу Бориса Пісторіуса, цілком логічним є те, що сторона яка захищається від нападу має мати змогу бити по ворогу на його ж території. Однак це не має стосуватись цивільних людей та обʼєктів.

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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус допустив дії України на російській території, щоб порушити шляхи постачання. Про це 20 квітня він сказав в ефірі телеканалу ZDF.

Глава Бундесверу назвав "абсолютно нормальним", якщо сторона, яку атакували, мала змогу атакувати ворожі обʼєкти на території ворога. Неохоче, але так має відбуватися, однак ці удари не мають стосуватись цивільних людей та обʼєктів. Разом з тим Німеччина не має планів передавати українській армії далекобійні ракети, тому що все має бути узгодженим з партнерами та союзниками.

"Партнери не можуть передавати Україні все і негайно, як вона просить, хоча зрозумілим є те, що Президент Зеленський ставить максимальні вимоги", — каже Пісторіус.

Також міністр прокоментував питання подальшого постачання озброєння Україні. В цьому питанні треба звертати увагу на те, як ведуться бойові дії. Якщо українська армія вимагає певних видів бомб, але вона в усьому світі оголошена поза законом, то таку зброю не варто передавати. Раніше ЗМІ писали, що Київ просив передати касетні боєприпаси, які заборонені міжнародною конвенцією, однак ні Україна, ні РФ не підписували її.

Нагадаємо, 20 квітня Пісторіус заявив, що вступ України в НАТО має вирішуватися пізніше, а не одразу по завершенню війни в України.

19 квітня стало відомо, що Німеччина передала Україні ЗРК Patriot, який зможе збивати балістичні ракети і крилаті бомби.