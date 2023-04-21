"Абсолютно нормально": Германия допускает операции ВСУ на территории РФ

По словам главы Бундесвера Бориса Писториуса, вполне логично то, что защищающейся сторона от нападения должна иметь возможность бить по врагу на его же территории. Однако это не касается гражданских людей и объектов.

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Министр обороны Германии Борис Писториус допустил действия Украины на российской территории, чтобы нарушить пути снабжения. Об этом 20 апреля он сказал в эфире телеканала ZDF.

Глава Бундесвера назвал "совершенно нормальным", если атакуемая сторона имела возможность атаковать вражеские объекты на территории врага. Неохотно, но так должно происходить, однако эти удары не должны касаться гражданских людей и объектов. Вместе с тем у Германии нет планов передавать украинской армии дальнобойные ракеты, потому что все должно быть согласовано с партнерами и союзниками.

"Партнеры не могут передавать Украине все и немедленно, как она просит, хотя понятно то, что Президент Зеленский предъявляет максимальные требования", — говорит Писториус.

Также министр прокомментировал вопрос дальнейших поставок вооружения Украине. В этом вопросе следует обращать внимание на то, как ведутся боевые действия. Если украинская армия требует некоторых видов бомб, но они во всем мире объявлена вне закона, то такое оружие не стоит передавать. Ранее СМИ писали, что Киев просил передать кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, однако ни Украина, ни РФ не подписывали ее.

Напомним, 20 апреля Писториус заявил, что вступление Украины в НАТО должно решаться позже, а не сразу после завершения войны в Украине.

19 апреля стало известно, что Германия передала Украине ЗРК Patriot, который сможет сбивать баллистические ракеты и крылатые бомбы.