Германия передала Украине ЗРК Patriot: какую территорию защитит комплекс (фото)
Благодаря противоракетному комплексу украинские военные впервые получат возможность перехватывать баллистические ракеты и крылатые авиабомбы, которые до этого были недоступными целями для ПВО.
На сайте Бундесвера отчитались о передаче Украине зенитно-ракетного комплекса Patriot, который сможет сбивать баллистические ракеты, крылатые бомбы и другие цели. Фокус разобрался, какую территорию новое вооружение сможет защитить.
Украина получит первый противоракетный комплекс, который сможет сбивать баллистические ракеты — сложные цели для перехвата из-за скорости и траектории полета. В зависимости от модификации Patriot может сбивать баллистические ракеты в радиусе до 60 км. Другие цели в радиусе до 150 км – это на 110 км больше, чем самый дальнобойный комплекс на вооружении С-300.
По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, Patriot позволит отогнать российские истребители еще дальше от украинских позиций. Таким образом, ВС РФ не смогут сбрасывать крылатые бомбы, которые сейчас запускаются в 30-60 км от украинских границ. Поэтому Игнат говорит, что ЗРК будет размещен так, чтобы Patriot прикрывал критическую инфраструктуру и позиции ВСУ.
Какую территорию защитит ЗРК Patriot?
Если разместить батарею Patriot в центре Запорожья, то этого хватит, чтобы покрыть почти всю Запорожскую и Днепропетровскую области, включая Кривой Рог, Мелитополь, Орехово, Днепр, Запорожье и Энергодар. Также радиуса достаточно, чтобы частично прикрыть Полтавскую и Херсонскую области.
Также заметим, что в батарее ЗРК Patriot находится несколько пусковых установок, поэтому радиус можно расширить, если не ставить все пусковые друг возле друга.
Если же поставить комплекс на востоке Украины, в Краматорске или Славянске, этого хватит, чтобы прикрыть украинские войска почти по всей линии фронта, в таком случае под частичным прикрытием будут следующие области:
- Харьковская;
- Луганская;
- Донецкая;
- Запорожская;
- Днепропетровская.
Также Украина сможет защитить юг, если разместить ЗРК в районе Николаева. Тогда под защитой будут Херсон, Николаев и Одесса. Вместе с Южноукраинской АЭС.
Если ЗРК будет развернуты между Киевом и Черниговом, то под защитой будут эти города, а также Черкассы и частично Полтавская и Сумская области.
Также для защиты запада Украины комплекс можно разместить на севере Хмельницкой области, чтобы защитить Хмельницкую АЭС, а также 6 областных центров:
- Ровно;
- Луцк;
- Житомир;
- Винница;
- Хмельницкий;
- Тернополь.
Всего западные партнеры пообещали передать Украине два противоракетных комплекса Patriot по одному из США и Германии. Также Нидерланды передадут две пусковые установки и боеприпасы.
Напомним, 15 апреля в Воздушных силах заявили, что ЗРК Patriot прибудет в Украину после Пасхи. Украинцы узнают об этом тогда, когда будет сбит первый российский самолет.
30 марта в Пентагоне отчитались о завершении обучения 65 бойцов ВСУ по освоению ЗРК Patriot.