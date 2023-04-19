Германия передала Украине ЗРК Patriot: какую территорию защитит комплекс (фото)

Благодаря противоракетному комплексу украинские военные впервые получат возможность перехватывать баллистические ракеты и крылатые авиабомбы, которые до этого были недоступными целями для ПВО.

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На сайте Бундесвера отчитались о передаче Украине зенитно-ракетного комплекса Patriot, который сможет сбивать баллистические ракеты, крылатые бомбы и другие цели. Фокус разобрался, какую территорию новое вооружение сможет защитить.

Украина получит первый противоракетный комплекс, который сможет сбивать баллистические ракеты — сложные цели для перехвата из-за скорости и траектории полета. В зависимости от модификации Patriot может сбивать баллистические ракеты в радиусе до 60 км. Другие цели в радиусе до 150 км – это на 110 км больше, чем самый дальнобойный комплекс на вооружении С-300.

По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, Patriot позволит отогнать российские истребители еще дальше от украинских позиций. Таким образом, ВС РФ не смогут сбрасывать крылатые бомбы, которые сейчас запускаются в 30-60 км от украинских границ. Поэтому Игнат говорит, что ЗРК будет размещен так, чтобы Patriot прикрывал критическую инфраструктуру и позиции ВСУ.

Какую территорию защитит ЗРК Patriot?

Если разместить батарею Patriot в центре Запорожья, то этого хватит, чтобы покрыть почти всю Запорожскую и Днепропетровскую области, включая Кривой Рог, Мелитополь, Орехово, Днепр, Запорожье и Энергодар. Также радиуса достаточно, чтобы частично прикрыть Полтавскую и Херсонскую области.

Радиус покрытия территории с центром в Запорожье

Также заметим, что в батарее ЗРК Patriot находится несколько пусковых установок, поэтому радиус можно расширить, если не ставить все пусковые друг возле друга.

Если же поставить комплекс на востоке Украины, в Краматорске или Славянске, этого хватит, чтобы прикрыть украинские войска почти по всей линии фронта, в таком случае под частичным прикрытием будут следующие области:

Харьковская;

Луганская;

Донецкая;

Запорожская;

Днепропетровская.

Радиус покрытия на востоке Украины

Также Украина сможет защитить юг, если разместить ЗРК в районе Николаева. Тогда под защитой будут Херсон, Николаев и Одесса. Вместе с Южноукраинской АЭС.

Батарея Patriot защитит Николаев, Херсон и Одессу

Если ЗРК будет развернуты между Киевом и Черниговом, то под защитой будут эти города, а также Черкассы и частично Полтавская и Сумская области.

Радиус покрытия Киева и Чернигова с Черкассами.

Также для защиты запада Украины комплекс можно разместить на севере Хмельницкой области, чтобы защитить Хмельницкую АЭС, а также 6 областных центров:

Ровно;

Луцк;

Житомир;

Винница;

Хмельницкий;

Тернополь.

На западе Украины можно защитить Хмельницкую АЭС

Всего западные партнеры пообещали передать Украине два противоракетных комплекса Patriot по одному из США и Германии. Также Нидерланды передадут две пусковые установки и боеприпасы.

Напомним, 15 апреля в Воздушных силах заявили, что ЗРК Patriot прибудет в Украину после Пасхи. Украинцы узнают об этом тогда, когда будет сбит первый российский самолет.

30 марта в Пентагоне отчитались о завершении обучения 65 бойцов ВСУ по освоению ЗРК Patriot.