Зеленский ожидает приглашение Украины в НАТО уже летом, но в Германии ждут лучших времен

По словам главы государства, власть ведет подготовку к событиям, которые состоятся уже летом. Вместе с генсеком Йенсом Столтенбергом было проработано содержание саммита в Вильнюсе.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на ближайшем саммите НАТО должна решиться судьба вероятного членства нашей страны в Альянсе. Об этом глава государства высказался в вечернем видеообращении 20 апреля.

11-12 июля 2023 года в Вильнюсе пройдет саммит НАТО, где Украина надеется получить свое приглашение на членство. Власти ведут усиленную подготовку к этому событию.

"Ни большинство украинцев, ни большинство европейцев, ни большинство жителей всего пространства НАТО не поймут лидеров Альянса, если на этом саммите в Вильнюсе не прозвучит заслуженное политическое приглашение для Украины в Альянс", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Во время визита генсека НАТО Йенса Столтенберга в Киев, который состоялся накануне "Рамштайна" 20 апреля, они вместе проработали содержание предстоящего события в литовской столице.

При этом, Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что "двери НАТО приоткрылись" для Украины, но все еще "не время, чтобы это решать".

"Такое решение необходимо принимать с холодной головой и горячим сердцем, но никак не наоборот", — Борис Писториус.

Он убежден, что это длительный процесс и на предстоящем саммите не будет приниматься никаких решений по заявке Украины в НАТО.

Напомним, 20 апреля аналитик объяснил цель визита Столтенберга в Киев. По словам бывшего вице-маршала авиации Великобритании Шона Белла, приезд генсека НАТО — очередное свидетельство несбывшихся надежд российского президента Владимира Путина остановить расширение Альянса.