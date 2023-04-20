"Место Украины — в Альянсе: военный аналитик объяснил цель визита Столтенберга в Киев

По словам бывшего вице-маршала авиации Великобритании Шона Белла, приезд генсека НАТО — очередное свидетельство несбывшихся надежд российского президента Владимира Путина остановить расширение Альянса.

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Визит генерального Секретаря Йенса Столтенберга в Киев 20 апреля — многозначительный жест и говорит о многом, хотя Украина формально и не входит в оборонительный Альянс, заявил военный аналитик и бывший вице-маршал авиации Шон Белл, передает Sky News.

"Для Украины это знаменательный день. Украина не в НАТО, но этот визит генерального секретаря говорит о многом", — пояснил Белл.

По его словам, суть визита заключалась в том, чтобы продемонстрировать солидарность с Украиной.

"Стоит лишний раз напомнить, что НАТО, в сущности, оборонительный союз, который не готов посылать солдат на поле боя. Что касается этого визита, то одним из главных посылов была поддержка Украины и помощь в послевоенном восстановлении", — добавил бывший командующий британских ВВС.

Он также отметил, что это очередное свидетельство несбывшихся надежд российского президента Владимира Путина остановить расширение НАТО.

"Вероятно [в Кремле] сохранялась надежда, что Украина будет нейтральной, некоей буферной зоной. Но Столтенберг был предельно точен: место Украины — в Североатлантическом альянсе. Это было самое определенное заявление относительно дальнейшего пути Украины для вступления", — добавил Белл.

Напомним, что секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал о новом этапе в отношениях с союзниками. Он отметил, что Украина уверенно стремится к достижению военного превосходства над оккупационными войсками РФ, несмотря на все сложности.

Ранее стало известно, что, по оценкам НАТО, Россия еще не перевезла ядерное оружие в Беларусь. Но, по словам замгоссекретаря США Венди Шерман, в США ждали, что Путин применит тактическое ядерное оружие ради демонстрационного эффекта.