"Місце України — в Альянсі: військовий аналітик пояснив мету візиту Столтенберга до Києва

За словами колишнього віце-маршала авіації Великобританії Шона Белла, приїзд генсека НАТО — чергове свідчення нездійснених надій російського президента Володимира Путіна зупинити розширення Альянсу.

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Візит генерального секретаря Єнса Столтенберга до Києва 20 квітня — багатозначний жест і говорить багато про що, хоча Україна формально і не входить до оборонного Альянсу, заявив військовий аналітик та колишній віце-маршал авіації Шон Белл. Про це повідомляє Sky News.

"Для України це знаменний день. Україна не в НАТО, але цей візит генерального секретаря багато про що говорить", — пояснив Белл.

За його словами, суть візиту полягала в тому, щоби продемонструвати солідарність з Україною.

"Варто зайвий раз нагадати, що НАТО, по суті, оборонний союз, який не готовий посилати солдатів на поле бою. Щодо цього візиту, то одним із головних посилів була підтримка України та допомога у повоєнному відновленні", — додав колишній командувач британських ВПС.

Він також зазначив, що це чергове свідчення нездійснених надій російського президента Володимира Путіна зупинити розширення НАТО.

"Ймовірно [у Кремлі] зберігалася надія, що Україна буде нейтральною, якоюсь буферною зоною. Але Столтенберг був точний: місце України — у Північноатлантичному альянсі. Це була найпевніша заява щодо подальшого шляху України для вступу", — додав Белл.

Нагадаємо, що секретар РНБО Олексій Данілов розповів про новий етап у відносинах із союзниками. Він зазначив, що Україна впевнено прагне досягнення військової переваги над окупаційними військами РФ, незважаючи на всі складнощі.

Раніше стало відомо, що за оцінками НАТО, Росія ще не перевезла ядерну зброю до Білорусі. Але, за словами заступника держсекретаря США Венді Шерман, у США чекали, що Путін застосує тактичну ядерну зброю заради демонстраційного ефекту.