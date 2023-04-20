"Важкий процес": Данилов розповів про новий етап у відносинах із союзниками

За словами секретаря РНБО, Україна впевнено рухається до досягнення військової переваги над окупаційною армією Російської Федерації, попри важкість самого процесу.

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Подальший обов'язковий етап відносин України із союзниками – перехід до переваги над ворогом на полі бою. Це нелегкий процес, проте ми рухаємось у потрібному напрямку. Про це секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов написав у своєму Twitter-акаунті.

"Наступний необхідний етап у наших відносинах з союзниками та партнерами – перехід від стадії забезпечення військового балансу на полі бою до рівня досягнення військової переваги України над окупаційною армією Московії. Процес важкий, але ми впевнено рухаємось у потрібному напрямку", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 13 квітня Данилов заявив в ефірі національного телемарафону, що не можна сказати про отримання достатньої кількості зброї. За його думкою, такого словосполучення на війні, особливо коли йдеться про озброєння, немає.

Він зазначив, що є певні затримки із постачанням, але озброєння надходить. Також чиновник висловив сподівання, що це тимчасова ситуація, яку найближчим часом буде виправлено. За його словами, військові мають велике бажання отримати більше зброї.

11 квітня секретар РНБО висловив упевненість у тому, що світ отримає війну з російським Четвертим рейхом, якщо обере ганебний мир із Росією. Він зазначив у Facebook, що історичні уроки не варто забувати та провів паралелі сучасної війни з подіями Другої світової.

"Залишіть Третій рейх у межах до 1941 року з анексованими та окупованими територіями Австрії, Чехословаччини, Польщі, Франції. Запросіть Гітлера до ООН на засідання Ради безпеки. Легітимізуйте фашистську владу і відновіть business as usual з постачальниками", – написав Данилов.