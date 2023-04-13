"Ніколи не буде достатньо": Данілов висловився щодо постачання зброї від союзників (відео)

Секретар РНБО зазначив, що є певні затримки з постачанням зброї від союзників, але вона все ж надходить.

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Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони, заявив, що нашим військовим ніколи не буде достатньо зброї. Про це він повідомив 13 квітня в ефірі національного телемарафону.

Данілов наголосив на тому, що не можна сказати про отримання достатньої кількості зброї. Такого словосполучення на війні, особливо коли мова йде про озброєння, не існує

"Військовим ніколи не буде достатньо", – заявив він.

Секретар РНБО зазначив, що є певні затримки з постачанням, але озброєння надходить. Він сподівається, що це тимчасова ситуація, яка найближчим часом буде виправлена. З його слів, військові мають велике бажання отримати якого більше зброї.

"Щоб якомога швидше знищити терористів, які вдерлися на нашу територію", – додав Данілов.

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Данілов 11 квітня натякнув, що ЗСУ мають кілька планів контрнаступу. За словами секретаря РНБО, "злив" секретних даних не призвів до зміни військових планів щодо звільнення окупованих територій, а рішення про проведення операції ухвалить Генштаб в останній момент. Данілов також зазначив, що Україна перебуває в постійному контакті зі своїми ключовими союзниками, такими як США, Велика Британія, Німеччина та Польща, проте дані стосовно чисельності підрозділів чи плани операції отримати вкрай складною

Секретар РНБО 12 квітня назвав наслідки ганебного миру України з РФ. Формувала поразки Російської Федерації, як зазначив секретар РНБО Олексій Данілов, вже відома усім, а над умовами перемоги України можна дискутувати. Він зазначив, що умови, які стосуються тріумфу України і її демократії можна обговорювати, але формувала поразки Російської Федерації вже відома усім.