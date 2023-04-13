Секретарь СНБО отметил, что есть определенные задержки со снабжением и поставками оружия от союзников, но оно все же поступает.

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Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны заявил, что нашим военным никогда не будет достаточно оружия. Об этом он сообщил 13 апреля в эфире национального телемарафона.

Данилов отметил, что нельзя сказать о получении достаточного количества оружия. Такого словосочетания на войне, особенно когда речь идет о вооружении, не существует

"Военным никогда не будет достаточно", – заявил он.

Секретарь СНБО отметил, что есть определенные задержки со снабжением, но вооружение поступает. Он надеется, что это временная ситуация, которая в ближайшее время будет исправлена. По его словам, военные имеют большое желание получить больше оружия.

"Чтобы как можно быстрее уничтожить террористов, ворвавшихся на нашу территорию", — добавил Данилов.

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Данилов 11 апреля намекнул, что у ВСУ есть несколько планов контрнаступления. По словам секретаря СНБО, "слив" секретных данных не привел к изменению военных планов по освобождению оккупированных территорий, а решение о проведении операции примет Генштаб в последний момент. Данилов также отметил, что Украина находится в постоянном контакте со своими ключевыми союзниками, такими как США, Великобритания, Германия и Польша, однако данные о численности подразделений или планах операции получить крайне сложной

Секретарь СНБО 12 апреля назвал последствия позорного мира Украины с РФ. Формировала поражение Российской Федерации, как отметил секретарь СНБО Алексей Данилов, уже известна всем, а над условиями победы Украины можно дискутировать. Он отметил, что условия, касающиеся триумфа Украины и ее демократии можно обсуждать, но формировавшее поражение Российской Федерации уже известно всем.