Формировала поражение Российской Федерации, как отметил секретарь СНБО Алексей Данилов, уже известна всем, а над условиями победы Украины можно дискутировать.

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Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны, уверен в том, что мир получит войну с российским Четвертым рейхом, если выберет позорный мир с Россией. Об этом он 11 апреля вел в Facebook.

Он отметил, что условия, касающиеся триумфа Украины и ее демократии можно обсуждать, но формировавшее поражение Российской Федерации уже известно всем.

"История: никакой полной и безусловной капитуляции агрессора", – объяснил Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что исторические уроки не стоит забывать. В сообщении он провел параллели современной войны с событиями второй мировой войны.

"Оставьте Третий рейх в границах до 1941 года с аннексированными и оккупированными территориями Австрии, Чехословакии, Польши, Франции. Пригласите Гитлера в ООН на заседание Совета безопасности. Легитимизируйте фашистские власти и восстановите business as usual с поставщиками", — пояснил.

В таком случае, как отметил Данилов, мире получит новую войну. Он добавил, что можно закрывать глаза на разрушенные населенные пункты, геноцид, террор и пытки, тысячи убитых гражданских граждан и военных. Секретарь СНБО намекнул, насколько унизительны будут попытки политиков и дальше жать руку главе Кремля Владимиру Путину на различных международных мероприятиях, включая саммиты, встречи или переговоры.

Секретарь СНБО также 8 апреля рассказал о ресурсах России для ведения войны с Украиной. Он обратил внимание на то, что власти Ирана и дальше намерены поставлять Москве дроны-камикадзе, которые используются для войны против Украины, однако конкретных доказательств сотрудничества Кремля с другими государствами Киев не объявил. У РФ нет возможности быстро восстанавливать и увеличивать количество своей техники, которая могла бы значительно повлиять на ситуацию на поле боя.

Данилов в интервью немецкому каналу ARD намекнул, что у ВСУ есть несколько планов контрнаступления. По словам секретаря СНБО, "слив" секретных данных не привел к изменению военных планов по освобождению оккупированных территорий, а решение о проведении операции примет Генштаб в последний момент.