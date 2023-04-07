Критический уровень: Данилов рассказал о ресурсах России для ведения войны с Украиной

По словам секретаря СНБО, Тегеран продолжает поставлять Москве дроны-камикадзе для войны против Украины, однако конкретных доказательств сотрудничества Кремля с другими странами у Киева нет.

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Секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов 6 апреля заявил, что количество ракет у России, которыми она может обстреливать города Украины, упало до рекордно критического уровня. Но это не значит, что опасность миновала. Об этом Данилов рассказал в интервью "Укринформу".

По его словам, у РФ нет возможность восстанавливать и наращивать свои ресурсы в том количестве, в котором ей хотелось бы.

"Мы отслеживаем количество ракет, имеющихся на территории Российской Федерации. Она действительно снизилась до максимально критического уровня", — сказал Данилов.

Кроме того, секретарь СНБО отметил, что Россия и Иран открыто сотрудничают. Так, Тегеран продолжает поставлять Москве дроны-камикадзе для войны против Украины, однако конкретных доказательств сотрудничества Кремля с другими странами у Киева нет.

Также Данилов заявил, что пока неизвестно, сколько конкретно ресурсов осталось у России для ведения войны с Украиной. Узнать точное данные практически невозможно.

Однако, как считает секретарь СНБО, война обязательно закончится победой Украины. После нее в мире будут новые политические союзы

"Будет совсем другая жизнь. Той жизни, которая была до 24 февраля 2022 года, уже не будет", — отметил Данилов.

Ранее представитель проекта "Хочу жить" Виталий Матвиенко сказал, что российские военные стали значительно чаще начали сдаваться в плен. По его словам, только за март было получено 3000 обращений от военнослужащих ВС РФ.

Также аналитик Брэди Африк заявил, что российские оккупанты начали вывозить свою военную технику с мест хранения на севере Крымского полуострова. Он отметил, что спутниковые снимки за последний месяц демонстрируют, что с этого направления пропали танки, артиллерия, а также другая бронетехника.