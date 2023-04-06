Россия вывезла из мест хранения в Крыму свою военную технику, — аналитик (видео)

Как подметил аналитик Брэди Африк, спутниковые снимки за последний месяц демонстрируют, что с этого направления пропали танки, артиллерия, а также другая бронетехника.

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Российские оккупанты начали вывозить свою военную технику с мест хранения на севере Крымского полуострова. Об этом сообщил аналитик отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брэди Африк в социальной сети Twitter 6 апреля.

По его словам, в районе поселка Медведевка Джанкойского района Крымского полуострова, за последний месяц значительно уменьшилось количество российской техники.

Брэди Африк просмотрел спутниковые снимки Maxar за период с 11 февраля по 16 марта, после чего пришел к выводу, что ВС РФ незамедлительно выводят с этого направления танки, бронетехнику, а также артиллерийские системы.

"За последний месяц российские силы вывезли технику с военной базы на севере Крыма. Последние спутниковые снимки показывают, что на этом участке были танки, бронетехника и артиллерия", — говорится в сообщении аналитика в социальной сети Twitter.

Напомним, 3 апреля в комментарии Фокусу руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", капитан І ранга Павел Лакийчук рассказал, в чем ценность Джанкоя в Крыму для российских оккупантов. По его словам, это важный логистический центр а также там находится стратегический железнодорожный узел, при помощи которого ВС РФ перемещают свою технику.

21 марта в украинском Генштабе уже отмечали, что взрывы в Джанкое нарушают логистику РФ на юге Украины. По имеющейся информации, город является одним из узлов на ветке логистического пути, который, в частности, идет в Запорожскую и Херсонскую области.

Ночью 20 марта в городе прозвучали сильные взрывы. По информации ГУР МО, украинским военным удалось уничтожить крылатые ракеты "Калибр", которыми регулярно ВС РФ обстреливает Украину.