Эксперт объяснил, чем ценен для российской армии Джанкой в Крыму

Город Джанкой является важным логистическим центром для российской армии и важным железнодорожным узлом.

Related video

Именно через Джанкой пролегает путь логистического обеспечения армии, в частности, крылатыми ракетами семейства "Калибр". Об этом Фокусу рассказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", капитан І ранга Павел Лакийчук.

"Основные ракетно-тактические базы, куда поступают ракеты для ЧФ РФ, в Новороссийске. Оттуда их перевозят в Севастополь на 17-й арсенал или морским путем на специальных судах, или, и так чаще, по железной дороге через Керченский мост. И если по железной дороге — через Джанкой", — говорит Лакийчук.

Он подчеркивает, что слабым звеном россиян является доступ к собственному тылу. Чтобы добраться в тыл, приходится подходить достаточно на близкое расстояние к линии фронта в зону огневого поражения ВСУ.

Кроме того, в Джанкое достаточно промежуточных временных складов с боеприпасами, амуницией. Это основной логистический хаб в Крыму. Каждый раз, когда происходит успешная атака от ВСУ, армия оккупанта испытывает серьезные потери.

Более детально читайте в статье Фокуса "На чемоданах. Чем живет Крым в ожидании украинского контрнаступления".

Напомним, 20 марта 2023 года вечером в Джанкое раздался взрыв. В Главном управлении разведки МОУ сообщили об уничтоженных российских ракетах "Калибр", которыми кафиры планировали обстрелять Украину — снаряды как раз везли по железной дороге. Оккупанты же заявили о работе собственной ПВО и уничтожении БПЛА.