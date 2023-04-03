Експерт пояснив, чим цінний для російської армії Джанкой в Криму

Місто Джанкой є важливим логістичним центром для російської армії та важливим залізничним вузлом.

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Саме через Джанкой пролягає шлях логістичного забезпечення армії, зокрема крилатими ракетами сімейства "Калібр". Про це Фокусу розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", капітан І рангу Павло Лакійчук.

"Основні ракетно-тактичні бази, куди надходять ракети для ЧФ РФ, у Новоросійську. Звідти їх перевозять в Севастополь на 17-й арсенал або морським шляхом на спеціальних суднах, або, і так частіше, залізницею через Керченський міст. І якщо залізницею — через Джанкой", — говорить Лакійчук.

Він підкреслює, що слабкою ланкою у росіян є доступ до власного тилу. Щоб дістатися у тил, доводиться підходити досить на близьку відстань до лінії фронту, у зону вогневого ураження ЗСУ.

Окрім того, у Джанкої достатньо проміжних тимчасових складів з боєприпасами, амуніцією. Це основний логістичний хаб у Криму. Кожного разу, коли відбувається успішна атака від ЗСУ, армія окупанта відчуває серйозні втрати.

Докладніше читайте в статті Фокусу "На валізах. Чим живе Крим в очікуванні українського контрнаступу".

Нагадаємо, 20 березня 2023 року ввечері у Джанкої пролунав вибух. У Головному управлінні розвідки МОУ повідомили про знищені російські ракети "Калібр", якими окупанти планували обстріляти Україну — снаряди саме везли залізницею. Окупанти ж заявили про роботу власної ППО та знищення БПЛА.