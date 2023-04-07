Критичний рівень: Данилов розповів про ресурси Росії для ведення війни з Україною

За словами секретаря РНБО, Тегеран продовжує постачати Москві дрони-камікадзе для війни проти України, проте конкретних доказів співпраці Кремля з іншими країнами Київ не має.

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Секретар Ради нацбезпеки Олексій Данилов 6 квітня заявив, що кількість ракет у Росії, якими вона може обстрілювати міста України, впала до рекордно критичного рівня. Але це не означає, що небезпека минула. Про це Данилов розповів в інтерв'ю "Укрінформу".

За його словами, РФ немає можливості відновлювати й нарощувати свої ресурси в тій кількості, в якій їй хотілося б.

"Ми відстежуємо кількість ракет, що є на території Російської Федерації. Вона справді знизилася до максимально критичного рівня", — сказав Данилов.

Крім того, секретар РНБО зазначив, що Росія та Іран відкрито співпрацюють. Так, Тегеран продовжує постачати Москві дрони-камікадзе для війни проти України, проте конкретних доказів співпраці Кремля з іншими країнами Київ не має.

Також Данилов заявив, що поки що невідомо, скільки конкретно ресурсів залишилося в Росії для ведення війни з Україною. Дізнатися точні дані практично неможливо.

Однак, як вважає секретар РНБО, війна обов’язково закінчиться перемогою України. Після неї у світі будуть нові політичні спілки

"Буде зовсім інше життя. Того життя, яке було до 24 лютого 2022 року, вже не буде", — зазначив Данилов.

Раніше представник проєкту "Хочу жити" Віталій Матвієнко сказав, що російські військові стали значно частіше почали здаватися в полон. За його словами, лише за березень було отримано 3000 звернень від військовослужбовців ЗС РФ.

Також аналітик Бреді Африк заявив, що російські окупанти почали вивозити свою військову техніку із місць зберігання на півночі Кримського півострова. Він зазначив, що супутникові знімки за останній місяць демонструють, що з цього напряму зникли танки, артилерія та інша бронетехніка.