"Світ отримає війну з Четвертим рейхом": Данілов назвав наслідки ганебного світу України з РФ

Формувала поразки Російської Федерації, як зазначив секретар РНБО Олексій Данілов, вже відома усім, а над умовами перемоги України можна дискутувати.

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Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки та оборони, впевнений у тому, що світ отримає війну з російським Четвертим рейхом, якщо обере ганебний мир з Росією. Про це він 11 квітня поводив у Facebook.

Він зазначив, що умови, які стосуються тріумфу України і її демократії можна обговорювати, але формувала поразки Російської Федерації вже відома усім.

"Історія: ніякої повної та безумовної капітуляції агресора", – пояснив Данілов.

Секретар РНБО наголосив на тому, що історичні уроки не варто забувати. У дописі він провів паралелі сучасної війни з подіями Другої світової війни.

"Залиште Третій рейх у кордонах до 1941 року з анексованими та окупованими територіями Австрії, Чехословаччини, Польщі, Франції. Запросіть Гітлера в ООН на засідання Ради безпеки. Легітимізуйте фашистську владу і відновіть business as usual з постачальниками", — пояснив секретар РНБО.

У такому разі, як зазначив Данілов, світ отримає нову війну. Він додав, що категорично можна закривати очі на зруйновані населені пункти, геноцид, терор та тортури, тисячі вбитих цивільних громадян та військових. Секретар РНБО натякнув, наскільки принизливим буде намагання політиків й далі тиснути руку очільнику Кремля Володимиру Путіну на різних міжнародних заходах, включно з самітами, зустрічами чи перемовинами.

Секретар РНБО також 8 квітня розповів про ресурси Росії для ведення війни з Україною. Він звернув увагу на те, що влада Ірану й надалі має намір постачати Москві дрони-камікадзе, які використовуються для війни проти України, проте конкретних доказів співпраці Кремля з іншими державами Київ не оголосив. РФ не має можливості швидко відновлювати та збільшувати кількість своєї техніки, яка могла б значно вплинути на ситуацію на полі бою.

Данілов в інтерв'ю німецькому каналу ARD натякнув, що ЗСУ мають кілька планів контрнаступу. Зі слів секретаря РНБО, "злив" секретних даних не призвів до зміни військових планів щодо звільнення окупованих територій, а рішення про проведення операції ухвалить Генштаб в останній момент.