"Тяжелый процесс": Данилов рассказал о новом этапе в отношениях с союзниками

По словам секретаря СНБО, Украина уверенно движется к достижению военного превосходства над оккупационной армией Российской Федерации, несмотря на тяжесть самого процесса.

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Дальнейший обязательный этап отношений Украины с союзниками – переход к превосходству над врагом на поле боя. Это нелегкий процесс, однако мы двигаемся в нужном направлении. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов написал в своем Twitter-аккаунте.

"Следующий необходимый этап в наших отношениях с союзниками и партнерами – переход от стадии обеспечения военного баланса на поле боя к уровню достижения военного превосходства Украины над оккупационной армией Московии. Процесс тяжелый, но мы уверенно двигаемся в нужном направлении", – говорится в сообщении.

Напомним, 13 апреля Данилов заявил в эфире национального телемарафона, что нельзя сказать о получении достаточного количества оружия. По его мнению, такого словосочетания на войне, особенно когда речь идет о вооружении, не существует.

Он отметил, что есть определенные задержки со снабжением, но вооружение поступает. Также чиновник выразил надежду, что это временная ситуация, которая в ближайшее время будет исправлена. По его словам, военные имеют большое желание получить больше оружия.

11 апреля секретарь СНБО выразил уверенность в том, что мир получит войну с российским Четвертым рейхом, если выберет позорный мир с Россией. Он отметил в Facebook, что исторические уроки не стоит забывать и провел параллели современной войны с событиями Второй мировой.

"Оставьте Третий рейх в границах до 1941 года с аннексированными и оккупированными территориями Австрии, Чехословакии, Польши, Франции. Пригласите Гитлера в ООН на заседание Совета безопасности. Легитимизируйте фашистские власти и восстановите business as usual с поставщиками", — написал Данилов.