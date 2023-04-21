Зеленський очікує запрошення України до НАТО вже влітку, але в Німеччині чекають кращих часів

За словами глави держави, влада веде підготовку до подій, які відбудуться вже влітку. Разом із генсеком Єнсом Столтенбергом було опрацьовано зміст саміту у Вільнюсі.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що на найближчому саміті НАТО має вирішитись доля ймовірного членства нашої країни в Альянсі. Про це глава держави висловився у вечірньому відеозверненні 20 квітня.

11-12 липня 2023 року у Вільнюсі відбудеться саміт НАТО, де Україна сподівається отримати своє запрошення на членство. Влада веде посилену підготовку до цієї події.

"Ні більшість українців, ні більшість європейців, ні більшість жителів усього простору НАТО не зрозуміють лідерів Альянсу, якщо на цьому саміті у Вільнюсі не прозвучить заслужене політичне запрошення для України до Альянсу", — наголосив Володимир Зеленський.

Під час візиту генсека НАТО Єнса Столтенберга до Києва, який відбувся напередодні "Рамштайну" 20 квітня, вони разом пропрацювали зміст майбутньої події у литовській столиці.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що "двері НАТО прочинилися" для України, але все ще "не час, щоб це вирішувати".

"Таке рішення необхідно приймати з холодною головою та гарячим серцем, але ніяк не навпаки", — Борис Пісторіус.

Він переконаний, що це тривалий процес і на майбутньому саміті не прийматиметься жодних рішень щодо заявки України до НАТО.

Нагадаємо, 20 квітня аналітик пояснив мету візиту Столтенберга до Києва. За словами колишнього віцемаршала авіації Великобританії Шона Белла, приїзд генсека НАТО — чергове свідчення нездійснених надій російського президента Володимира Путіна зупинити розширення Альянсу.