Медведев назвал мир "больным" и спрогнозировал мировую войну

Бывший руководитель Кремля считает, что полномасштабный конфликт между Россией и Украиной это процесс распада СССР, затянувшийся более чем на 30 лет.

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Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметился новым заявлением о том, что в мире происходят процессы, приближающие великую мировую войну. Об этом 25 апреля сообщило "РИА Новости".

Он подчеркнул, что геополитическая ситуация меняется. Политик считает, что во всех негативных тенденциях виноваты другие страны, но только не Россия.

"Мир болен. И вполне возможно, что он на пороге новой мировой войны", – заявил Медведев.

Заместитель руководителя Совета безопасности РФ высказал свою позицию по распаду СССР. Он отметил, что процесс развала империй всегда сопровождается войной. По его мнению, в случае с Советским Союзом этого удавалось избежать почти 30 лет.

"Мировой войны можно избежать, но не буду делать прогнозы, прогнозы — дело неблагодарное", — добавил он.

Напомним, бывший глава Кремля не впервые отмечается соответствующими заявлениями. Дмитрий Медведев 24 апреля угрожал Польше и Украине в случае создания новой Речи Посполитой. По его словам, власти Польши мечтают о том, чтобы возродить межгосударственную унию с Украиной и тем самым восстановить великую державу, а также расширить свою территорию. В конце публикации российский политик озвучил очередные угрозы для врагов, являющихся для него враждебными формированиями. Он пообещал не оставить без внимания всех выступающих против России.

Также в Кремле пригрозили "парадом в Берлине" в случае ударов Вооруженных сил Украины по российским территориям. Дмитрий Медведев заявил, что немцам, желающим нападения на Россию, следует готовиться к проведению российскими войсками мероприятий в столице Германии. Таким образом, он прокомментировал слова министра обороны Германии Бориса Писториуса, который ранее высказался относительно допустимости операций Вооруженных сил Украины на территории Российской Федерации.