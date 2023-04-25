Медведєв назвав світ "хворим" і спрогнозував світову війну

Колишній керівник Кремля вважає, що повномасштабний конфлікт між Росією та Україною це процес розпаду СРСР, який затягнувся на понад 30 років.

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Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв відзначився новою заявою про те, що у світі відбуваються процеси, які наближають велику світову війну. Про це 25 квітня повідомило "РИА Новости".

Він наголосив, що геополітична ситуація змінюється. Політик вважає, що у всіх негативних тенденціях винні інші країни, але тільки не Росія.

"Світ хворий. І цілком імовірно, що він на порозі нової світової війни", – заявив Медведєв.

Заступник керівника Ради безпеки РФ висловив свою позицію щодо розпаду СРСР. Він зазначив, що процес розвалу імперій завжди супроводжується війною. На його думку, у випадку з Радянським Союзом цього вдавалося уникнути майже 30 років.

"Світової війни можна уникнути, але не робитиму прогнози, прогнози — справа невдячна", – додав він.

Нагадаємо, колишній очільник Кремля не вперше відзначається відповідними заявами. Дмитро Медведєв 24 квітня погрожував Польщі та Україні у разі створення нової Речі Посполитої. За його словами, влада Польщі мріє про те, щоб відродити міждержавну унію з Україною і тим самим відновити велику державу, а також розширити свою територію. Наприкінці публікації російський політик озвучив чергові погрози для ворогів, які є для нього ворожими формуваннями. Він пообіцяв не залишити без уваги усіх, хто виступає проти Росії.

Також у Кремлі пригрозили "парадом у Берліні" у разі ударів Збройних сил України по російських територіях. Дмитро Медведєв заявив, що німцям, які бажають нападу на Росію, варто готуватись до проведення російськими військами заходів у столиці Німеччини. У такий спосіб він прокоментував слова міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, який раніше висловився стосовно допустимості операцій Збройних сил України на території Російської Федерації.