У Путіна пригрозили Україні та Польщі "ядеркою" у разі "відновлення Речі Посполитої"

За словами колишнього голови Кремля Дмитра Медведєва, Варшава нібито намагається створити з Києвом союз, щоби взяти реванш при зіткненні з Москвою.

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Заступник голови Ради безпеки РФ і колишній президент Росії Дмитро Медведєв знову почав погрожувати цивілізованим країнам. Під роздачу потрапила Польща через непідтверджені розмови про створення союзу Варшави та Києва. Про це він написав у своєму Telegram каналі 24 квітня.

За його словами, влада Польщі мріє про те, щоб відродити міждержавну унію з Україною і тим самим відновити велику державу і розширити свою територію.

"Відновлення недоробленої імперії — Речі Посполитої "від моря до моря". Не маючи інтелектуальних сил для створення життєздатного образу майбутнього, Польща, підтверджуючи реноме "країни, перекинутої в минуле", черпає натхнення з карт 400-річної давнини, коли частина нинішньої України була у її складі", — йдеться у повідомленні.

Все це робиться для того, як зазначає Дмитро Медведєв, щоб взяти реванш у Росії та використають у цьому нібито спільні сили Варшави та Києва. Сам союз він уже назвав "Рiч Бандеросполитої", попри те, що це лише російська пропаганда.

"Тільки ось л*хи прорахувалися зі своєю idеe fixe — на дворі не середина XVII століття. А Польща — не рівня Росії і ніколи їй не буде. Так вже Господь вправив", — продовжив колишній президент РФ, не підбираючи слова.

Наприкінці своєї публікації він озвучив чергові погрози для ворогів, які є для нього ворожими формуваннями. Тобто, удари Кремль планує завдавати не лише українським містам, а й польським. Зокрема йдеться і про ядерну зброю.

"Наявність бандерівців у Війську Польському погоди теж не робить. І на точність застосування "Сарматів", "Калібрів" та "Цирконів" не впливає", — підсумував Дмитро Медведєв.

Нагадаємо, 21 квітня Дмитро Медведєв пригрозив "парадом у Берліні" у разі ударів ЗСУ по російських територіях. За його словами, всім тим, хто бажає нібито напасти на РФ, потрібно готуватися до рішучих дій з боку російської армії.