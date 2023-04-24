У Путина пригрозили Украине и Польше "ядеркой" в случае "восстановления Речи Посполитой"

По словам бывшего главы Кремля Дмитрия Медведева, Варшава якобы пытается создать с Киевом союз, чтобы взять реванш при столкновении с Москвой.

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Заместитель председателя Совбеза РФ и бывший президент России Дмитрий Медведев вновь принялся угрожать цивилизованным странам. Под раздачу попала Польша из-за неподтвержденных разговоров о создании союза Варшавы и Киева. Об этом он написал в своем Telegram-канале 24 апреля.

По его словам власти Польши мечтают о том, чтобы возродить межгосударственную унию с Украиной и тем самым восстановить большое государство и расширить свою территорию.

"Всстановление недоделанной империи – Речи Посполитой "от моря до моря". Не имея интеллектуальных сил для создания жизнеспособного образа будущего, Польша, подтверждая реноме "страны, опрокинутой в прошлое", черпает вдохновение из карт 400-летней давности, когда части нынешней Украины были в ее составе", — говорится в сообщении.

Все это делается для того, как отмечает Дмитрий Медведев, чтобы взять реванш у России и используют в этом якобы общие силы Варшавы и Киева. Сам союз он уже назвал "Речь Бандеросполитой", несмотря на то, что это всего лишь российская пропаганда.

"Только вот л*хи просчитались со своей idеe fixe – на дворе не середина XVII века. А Польша – не ровня России и никогда ей не будет. Так уж Господь управил", — продолжил бывший президент РФ, не подбирая выражения.

В конце своей публикации он озвучил очередные угрозы для противников, которые являются для него враждебным образованием. То есть, удары Кремль планирует наносить не только по украинским городам, но и по польским. В том числе речь и об ядерном оружии.

"Наличие бандеровцев в Войске Польском погоды тоже не делает. И на точность применения "Сарматов", "Калибров" и "Цирконов" не влияет", — подытожил Дмитрий Медведев.

Напомним, 21 апреля Дмитрий Медведев пригрозил "парадом в Берлине" в случае ударов ВСУ по российским территориям. По его словам, всем тем, кто желает якобы напасть на РФ, нужно готовиться к решительным действиям со стороны российской армии.