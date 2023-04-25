"Не здригнеться рука": Медведєв укотре пригрозив "ворогам Росії" ядерною зброєю (відео)

Соратник Володимира Путіна також спробував виправдати вторгнення в Україну та заявив, що у повномасштабній війні винен Північноатлантичний Альянс.

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Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв виправдав вторгнення ЗС РФ в Україну, натякнувши на допустимість застосування ядерної зброї. Відео опублікували російські ЗМІ, повідомив Фокус.

Він зазначив, що російська армія розпочала повномасштабну війну у відповідь на "розширення НАТО". За його словами, він, як колишній керівник Кремля, знає, що в РФ є достатня кількість зброї. Він дав зрозуміти про наявність значного ядерного арсеналу.

"Ти повинен бути готовий до того, що в тебе не здригнеться рука її застосувати", – заявив політик.

Дмитро Медведєв зазначив, що усі ці аспекти потрібно враховувати потенційним противникам. За його словами, це стосується тих держав, які росіяни називають ворожими.

"Не сприймайте все так близько до серця", — пояснив свої слова політик.

Також він додав, що вороги Росії розуміють тільки "мову сили". Медведєв вважає, що Росія була змушена напасати на Україну, щоб захистити російські національні інтереси.

Нагадаємо, 25 квітня колишній керівник Кремля заявив, що повномасштабний конфлікт між Росією та Україною це процес розпаду СРСР, який затягнувся на понад 30 років. Він наголосив, що геополітична ситуація змінюється. Політик вважає, що у всіх негативних тенденціях винні інші країни, але тільки не Росія.

Також 21 квітня заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що у Берліні відбудеться парад російських військ, якщо політик ФРН не перестануть оголошувати заяви щодо ударів по території Росії. За словами колишнього президента РФ Дмитра Медведєва, німцям, які бажають нападу на Росію, варто готуватись до проведення російськими військами заходів у столиці Німеччини. У такий спосіб він прокоментував слова міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, який висловився про допустимість операцій Збройних сил України на території РФ.