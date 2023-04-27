Путін підписав указ про визнання "іноземцями" українців без паспортів РФ в окупації (документ)

Українцям, що проживають у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях, "дозволили" проживати на своїй землі в статусі "іноземців" до 1 липня наступного року. Тих українців, що виходять на мітинги проти російської окупації, можуть "депортувати".

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27 квітня президент РФ Володимир Путін видав указ, в якому українці без російського громадянства, що проживають на окупованих українських територіях, визнаються "іноземцями". Текст указу опублікований на урядовому сайті країни-агресорки.

Згідно з указом Путіна "іноземними громадянами" визнаються українці, що постійно проживали у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях або проживали раніше та виїхали у Росію. Також "іноземцями" оголосили українців, що захотіли зберегти власне громадянство та не склали присягу громадянина РФ.

Українцям, що проживали на окупованих територіях на момент незаконного "приєднання" їх до Росії, "надали право" проживати на своїх землях у цьому статусі до 1 липня 2024 року.

Понад тим, згідно з новим указом Путіна українських громадян можуть депортувати, заборонити їм в’їзд на територію РФ та анулювати "посвідку на постійне проживання" за участь у мітингах або створення "загрози національній безпеці" Росії.

В разі ухвалення рішення про заборону на в’їзд у РФ українцям надано три дні з моменту їх повідомлення на самостійний виїзд, після чого "іноземців" примусово "депортують".

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Чи є реакція влади України на указ Путіна?

На момент публікації матеріалу українське керівництво та посадовці не відреагували на указ.

Нагадаємо, 27 квітня представниця МЗС РФ Марія Захарова натякнула на застосування країною ядерної зброї. Вона заявила, що росіяни зроблять "все, щоб не допустити розвитку подій за найгіршим сценарієм".

Також 27 квітня в Кремлі прокоментували розслідування журналістів про замах на Володимира Путіна. У ЗМІ стверджували, що українські спецслужби влаштували переполох спробою вбити лідера за допомогою дрона-камікадзе.