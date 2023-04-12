Відмовилася від російського паспорта: у РФ в ізоляторі тримають 25-річну українку

Дівчину затримали в грудні минулого року на грузинсько-російському кордоні, коли вона їхала в окупований Крим, щоб доглядати за невиліковно хворим батьком.

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У Росії в ізоляторі міста Владикавказ тримають 25-річну українку Леніє Умерову. Дівчина перебуває за ґратами з кінця 2022 року через те, що, живучи в Криму, не оформила собі російський паспорт. Про це розповів брат Леніє Азіз.

За його словами, увесь цей час російські окупанти закидають його сестрі надумані обвинувачення, зокрема в непокорі правоохоронцям.

Зараз Леніє утримують в ізоляторі тимчасового тримання міста Владикавказ.

"Єдиний "злочин" який вона скоїла — не отримала російський паспорт, бувши уродженкою АР Крим. Її затримали після перетину грузинсько-російського кордону, коли Леніє прямувала до окупованого Криму, щоб доглядати за невиліковно хворим батьком", — розповів Азіз.

Як повідомляють на сайті Кримської правозахисної групи, 4 грудня 2022 року 25-річній Леніє Умеровій необхідно було їхати з Києва до окупованого Криму через погіршення стану здоров'я її батька, який має онкозахворювання. Російські силовики затримали дівчину після перетину грузинсько-російського кордону нібито за порушення правил режимної зони.

До 16 березня українку утримували в Центрі тимчасового утримання іноземних громадян біля Владикавказу. Пригородний райсуд визнав її винною у "порушенні режиму державного кордону" (ч.1 ст. 18 КоАП РФ) та оштрафував її на 2 тисячі рублів.

Вночі 16 березня Леніє Умерову випустили з центру утримання іноземних громадян, але вже біля воріт закладу на неї чекало авто з 4 чоловіками всередині — її схопили, одягли на голову пакет, вивезли і висадили в невідомому районі Владикавказа, де її майже одразу затримав патруль. Правоохоронці склали на Леніє протокол про непокору працівникам поліції, а Ленінський райсуд міста дав їй 15 діб арешту. 27 березня той самий суд знову призначив їй ще 15 діб арешту і дівчину перевезли до міста Беслан. 11 квітня Совєтський суд Владикавказа знову призначив 15 діб арешту "за непокору поліцейським".

"Це грубі порушення, які очевидно мають характер політично вмотивованого переслідування та фальсифікації адміністративних справ. Побоююся, що за допомогою цих адміністративних арештів дівчину за фактом тримають у неволі з метою фабрикування кримінальної справи", – каже голова правління КПГ Ольга Скрипник.

Нагадаємо, що у Запоріжжі СБУ викрила кримінальне угрупування, яке допомагало іноземцям легалізуватися в Україні. Серед клієнтів були громадяни РФ, причетні до вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема вбивств. Для них ділки виготовляли фальшиві візи, паспорти та посвідки на проживання в Україні.

Голова УПЦ МП митрополит Онуфрій визнав, що у нього було російське громадянство, а після початку війни у 2014 році він нібито від нього відмовився.